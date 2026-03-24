Motorina standard a depășit pragul de 10 lei/litrul. Care sunt stațiile cu cele mai mari prețuri

Marți, 24 martie, motorina standard a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru în Capitală, astfel a fost marcată o nouă etapă de scumpiri accelerate a carburanților.

Pentru mai multe stații din Capitală, șoferii au deja de plătit acest nivel, însă în alte stații prețurile cresc rapid și se apropie de acest prag.

Cele mai ridicate tarife sunt înregistrate în rețeaua Lukoil, unde motorina a ajuns la 10,21–10,22 lei/litru în unele stații. Și Rompetrol a trecut pragul de 10 lei în mai multe puncte de alimentare: prețurile variază de la 9,96 lei într-o singură stație, până la un maxim de 10,04 lei/litru. Distribuția este eterogenă: 9,97 lei în trei stații, 9,98 lei în două, 9,99 lei în alte două, iar în trei stații prețul este exact 10 lei, relatează ProTv.

La polul opus al pieței, MOL menține motorina sub acest prag, valorile fiind între 9,89 și 9,93 lei/litru. OMV afișează un preț uniform de 9,97 lei în toate stațiile din București, iar, momentan, Socar rămâne cea mai ieftină opțiune, cu prețuri între 9,82 și 9,89 lei/litru.

Cum stă situația în restul țării

În Cluj-Napoca, prețul motorinei se situează între 9,84 lei/litru la stațiile Petrom și 10,22 lei/litru la Lukoil. În Sibiu și Timișoara, motorina standard are valori similare, variind de la 9,82 lei/litru (Socar) până la 10,22 lei/litru (Lukoil).

În Craiova și Pitești, prețurile se încadrează între 9,84 lei/litru la Petrom și 10,22 lei/litru la Lukoil. O excepție apare în Focșani, unde o stație Mol comercializa motorina la 7,14 lei/litru, însă în restul stațiilor din oraș prețurile rămân aliniate cu celelalte localități, între 9,84 lei/litru și 10,22 lei/litru.

În Buzău, șoferii găsesc motorina la prețuri cuprinse între 9,84 lei/litru (Petrom) și 10,22 lei/litru (Lukoil), iar în Iași, motorina standard este disponibilă între 9,82 lei/litru (Socar) și 10,22 lei/litru (Lukoil).

