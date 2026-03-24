Motorina standard a depășit pragul de 10 lei/litrul. Care sunt stațiile cu cele mai mari prețuri

Marți, 24 martie, motorina standard a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru în Capitală, astfel a fost marcată o nouă etapă de scumpiri accelerate a carburanților.

Pentru mai multe stații din Capitală, șoferii au deja de plătit acest nivel, însă în alte stații prețurile cresc rapid și se apropie de acest prag.

Cele mai ridicate tarife sunt înregistrate în rețeaua Lukoil, unde motorina a ajuns la 10,21–10,22 lei/litru în unele stații. Și Rompetrol a trecut pragul de 10 lei în mai multe puncte de alimentare: prețurile variază de la 9,96 lei într-o singură stație, până la un maxim de 10,04 lei/litru. Distribuția este eterogenă: 9,97 lei în trei stații, 9,98 lei în două, 9,99 lei în alte două, iar în trei stații prețul este exact 10 lei, relatează ProTv.

La polul opus al pieței, MOL menține motorina sub acest prag, valorile fiind între 9,89 și 9,93 lei/litru. OMV afișează un preț uniform de 9,97 lei în toate stațiile din București, iar, momentan, Socar rămâne cea mai ieftină opțiune, cu prețuri între 9,82 și 9,89 lei/litru.

Cum stă situația în restul țării

În Cluj-Napoca, prețul motorinei se situează între 9,84 lei/litru la stațiile Petrom și 10,22 lei/litru la Lukoil. În Sibiu și Timișoara, motorina standard are valori similare, variind de la 9,82 lei/litru (Socar) până la 10,22 lei/litru (Lukoil).

În Craiova și Pitești, prețurile se încadrează între 9,84 lei/litru la Petrom și 10,22 lei/litru la Lukoil. O excepție apare în Focșani, unde o stație Mol comercializa motorina la 7,14 lei/litru, însă în restul stațiilor din oraș prețurile rămân aliniate cu celelalte localități, între 9,84 lei/litru și 10,22 lei/litru.

În Buzău, șoferii găsesc motorina la prețuri cuprinse între 9,84 lei/litru (Petrom) și 10,22 lei/litru (Lukoil), iar în Iași, motorina standard este disponibilă între 9,82 lei/litru (Socar) și 10,22 lei/litru (Lukoil).

Mediafax
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce iarba este verde?
