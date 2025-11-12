Guvernul din Malta se folosește de o strategie revoluționară pentru a-i convinge pe tineri să adopte un stil de viață sănătos. Le oferă șase luni de abonament gratuit la salălile de fitness.

Prin programul Youth Fitness Support Scheme (YFSS), lansat oficial în 2025, tinerii născuți între 2005–2007 au primit șase luni de acces gratuit la sălile de fitness înregistrate în program. Schema a fost introdusă prin Bugetul 2025, ca parte a strategiei de prevenție și sănătate publică și s-a bucurat de un succes uriaș. În doar câteva luni, peste 6.000 de tineri s-au înscris.

Astfel, Guvernul maltez a decis ca, în Bugetul 2026, schema să fie extinsă pentru toți tinerii cu vârste între 16 și 21 de ani, adică cei născuți între 2004 și 2009. Aceștia vor beneficia, de asemenea, de un abonament gratuit la sală timp de șase luni, relatează Times of Malta.

Tot ce trebuie să facă este să intre pe site-ul special înființat de Guvern și să se înregistreze cu actul de identitate.

În Malta, un abonament la sală pe șase luni poate costa între 250 și 450 de euro, majoritatea sălilor de sport oferind o ușoară reducere pentru studenți.

Burse mai mari pentru studenții maltezi în 2026

Spere deosebire de tinerii din România, tinerii maltezi vor beneficia și de o creștere a burselor. Studenții care frecventează instituții postliceale, cum ar fi MCAST și Universitatea din Malta, vor beneficia de majorări ale burselor cu 15%, ceea ce se traduce printr-o creștere între 17 și 58 de euro pe lună.

Ajutor de 500 de euro pentru resurse digitale

Un ajutor financiar de 500 de euro va fi acordat familiilor care au copii în clasele a X-a și a XI-a. Acesta este destinat achiziționării de dispozitive și resurse digitale.

Măsura va ajuta elevii să aibă acces egal la tehnologie și este o măsură semnificativă pentru educația digitală a elevilor, au transmis oficialii din Malta.

