Prima pagină » Actualitate » Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”

Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”

07 aug. 2025, 11:15, Actualitate
Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”
sursa foto: Captura Youtube

Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”. Pianistul a dezvăluit cine l-a inspirat învețe cânte la acest instrument. Muzicianul de rumba și jazz a murit miercuri la domiciliul său din New Jersey.

A murit în urma unei boli prelungite”, a declarat fiica sa, Gabriela, pentru The New York Times.

Legenda muzicii, Palmieri, supranumit Nebunul Salsei”, a fost primul artist latino care a câștigat un premiu Grammy. De-a lungul ilustrei sale cariere, a câștigat alte șapte premii Grammy. Palmieri, din Harlem, New York, a fost un pianist foarte respectat și a învățat cânte la acest instrument când era copil.

A început să învețe la vârsta de opt ani, iar fratele său, Charlie, a fost pianist profesionist. Charlie, cunoscut sub numele de Gigantul Claviaturii, a murit în 1988.

„Mama mea l-a pus pe fratele meu să cânte la instrument, iar eu am venit nouă ani mai târziu”, a declarat Palmieri pentru The Savannah Morning News în 2009.

„Nu am alți frați sau surori, eram doar noi. Am fost destul de binecuvântat.”

Dar a fost fascinat de tobe și a decis cânte la timbale în orchestra unchiului său. Apoi și-a schimbat cursul și a revenit la pian.

„Sunt un percuționist frustrat, așa descarc la pian”, a spus Palmieri.

Palmieri a cântat alături de vedete precum Johnny Segul și Tito Rodriguez înainte de a lansa La Perfecta, propria trupă, în 1961. A știgat primul său premiu Grammy în 1975 pentru albumul său The Sun of Latin Music. Succesul său a continuat în anii 1980, știgând încă două premii Grammy.

Autorul recomandă:

A murit presedintele interimar al Myanmarului. Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică

A murit mama lui Brad PITT, la 84 de ani. Starul american avea o relație apropiată cu ea

Mediafax
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Digi24
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un român de 40 de ani a murit în Italia! Bărbatul a fost lovit din plin de un autoturism în timp ce se afla pe bicicletă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu ochii în lacrimi
Evz.ro
Prognoza meteo vine cu vești bune pentru românii care sunt în concediu
A1
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum. Slujba de înmormântare s-a terminat. Cortegiul se îndreaptă spre Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 9-10 august 2025. Topul evenimentelor care vor avea loc în București: Cinema sub stele, Summer Well, Anatolian Food Fest și multe altele pe care nu trebuie să le ratezi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Descopera.ro
Ce este „sindromul Nobel” și de ce atât de mulți laureați îl dezvoltă?