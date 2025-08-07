Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”. Pianistul a dezvăluit cine l-a inspirat să învețe să cânte la acest instrument. Muzicianul de rumba și jazz a murit miercuri la domiciliul său din New Jersey.

A murit în urma unei „boli prelungite”, a declarat fiica sa, Gabriela, pentru The New York Times.

Legenda muzicii, Palmieri, supranumit „Nebunul Salsei”, a fost primul artist latino care a câștigat un premiu Grammy. De-a lungul ilustrei sale cariere, a câștigat alte șapte premii Grammy. Palmieri, din Harlem, New York, a fost un pianist foarte respectat și a învățat să cânte la acest instrument când era copil.

A început să învețe la vârsta de opt ani, iar fratele său, Charlie, a fost pianist profesionist. Charlie, cunoscut sub numele de Gigantul Claviaturii, a murit în 1988.

„Mama mea l-a pus pe fratele meu să cânte la instrument, iar eu am venit nouă ani mai târziu”, a declarat Palmieri pentru The Savannah Morning News în 2009. „Nu am alți frați sau surori, eram doar noi. Am fost destul de binecuvântat.”

Dar a fost fascinat de tobe și a decis să cânte la timbale în orchestra unchiului său. Apoi și-a schimbat cursul și a revenit la pian.

„Sunt un percuționist frustrat, așa că mă descarc la pian”, a spus Palmieri.

Palmieri a cântat alături de vedete precum Johnny Segul și Tito Rodriguez înainte de a lansa La Perfecta, propria trupă, în 1961. A câștigat primul său premiu Grammy în 1975 pentru albumul său The Sun of Latin Music. Succesul său a continuat în anii 1980, câștigând încă două premii Grammy.

