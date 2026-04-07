NASA a produs involuntar o reclamă de mare inspirație pentru un magiun de ciocolată planetar. Într-o înregistrare care voia să popularize eforturile istorice ale astronauților care se făceau că deretică prin capsula Orion, a intrat în scenă un borcan de Nutela. Din imagini nu rezultă și cine voia să facă clătite în capsulă. Internauții nu au ratat ocazia de a aplauda performanța NASA: „cea mai tare reclamă gratuită din istorie!”

Un videoclip cu o un borcan de Nutella plutind prin capsula Orion a fost numit „cea mai tare reclamă gratuită din istorie!”. Borcanul buclucaș poate fi văzut plutind pe lângă Christina Koch,. Eticheta era perfect afișată camerei. Filmul amuzant a fost surprins din greșeală de NASA în timp ce cei patru astronauți Artemis II se dădeau în jurul Lunii. Nici dacă aselenizau și descopereau o sticlă de Coca-Cola pe satelit n-ar fi fost o reclamă mai reușită.

Borcanul de Nutella a orbitat mai grațios ca Orion în jurul Lunii pe deasupra capetelor temerarilor pionieri. Apoi a dispărut în decor. Numele astronautului pofticios care a scăpat magiunul de sub control nu a fost dezvăluit.

„Niciodată nu m-am gândit că crema mea zilnică din copilărie va fi să plutească într-o navă spațială în jurul Lunii”, a scris pe Twitter un telespectator șocat. Un altul a adăugat: „Nutella a ajuns pe Lună înaintea majorității țărilor”. Și unul a glumit: „Gravitație zero, expunere maximă a mărcii!” Acum, chiar și Nutella s-a alăturat distracției. Pe X, scria: „Onorat să fi călătorit mai departe decât orice cremă din istorie. Ducând răspândirea zâmbetelor la noi culmi”.

Recomandarea autorului: Imagini spectaculoase de pe Artemis II. NASA a publicat imagini cu partea întunecată a Lunii