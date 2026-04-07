NASA a făcut cea mai tare reclamă gratuită la un borcan de Nutella. Misiunea Artemis II a trecut pe locul doi

Rene Pârșan

NASA a produs involuntar o reclamă de mare inspirație pentru un magiun de ciocolată planetar. Într-o înregistrare care voia să popularize eforturile istorice ale astronauților care se făceau că deretică prin capsula Orion, a intrat în scenă un borcan de Nutela. Din imagini nu rezultă și cine voia să facă clătite în capsulă. Internauții nu au ratat ocazia de a aplauda performanța NASA:  „cea mai tare reclamă gratuită din istorie!”

Un videoclip cu o un borcan de Nutella plutind prin capsula Orion a fost numit „cea mai tare reclamă gratuită din istorie!”. Borcanul buclucaș poate fi văzut plutind pe lângă Christina Koch,. Eticheta era perfect afișată camerei.

Filmul amuzant a fost surprins din greșeală de NASA în timp ce cei patru astronauți Artemis II se dădeau în jurul Lunii. Nici dacă aselenizau și descopereau o sticlă de Coca-Cola pe satelit n-ar fi fost o reclamă mai reușită.

Borcanul de Nutella a orbitat mai grațios ca Orion în jurul Lunii pe deasupra capetelor temerarilor pionieri. Apoi a dispărut în decor. Numele astronautului pofticios care a scăpat magiunul de sub control nu a fost dezvăluit.

„Niciodată nu m-am gândit că crema mea zilnică din copilărie va fi să plutească într-o navă spațială în jurul Lunii”, a scris pe Twitter un telespectator șocat.

Un altul a adăugat: „Nutella a ajuns pe Lună înaintea majorității țărilor”.

Și unul a glumit: „Gravitație zero, expunere maximă a mărcii!”

Acum, chiar și Nutella s-a alăturat distracției.

Pe X, scria: „Onorat să fi călătorit mai departe decât orice cremă din istorie. Ducând răspândirea zâmbetelor la noi culmi”.

Recomandarea autorului: Imagini spectaculoase de pe Artemis II. NASA a publicat imagini cu partea întunecată a Lunii

Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
22:30
Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
REACȚIE Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
22:14
Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
EXCLUSIV Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
22:13
Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
22:00
Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
EXCLUSIV Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
21:59
Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
UPDATE Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar. Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
21:49
Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar. Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Povestea impresionantă a unui bărbat fără adăpost. A fost angajat la magazinul unde le cerea bani trecătorilor. „Este foarte conștiincios”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
BREAKING | A MURIT Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Intestinul ne poate transmite semnale dacă avem cancer, indică un studiu
FLASH NEWS „Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
22:44
„Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
FLASH NEWS Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
22:31
Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
FLASH NEWS Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
22:17
Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 8 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 8 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
FLASH NEWS Beșiktaș, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „Arhitectul campionatului nostru”
21:57
Beșiktaș, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „Arhitectul campionatului nostru”
FLASH NEWS Galatasaray nu îl va uita pe Mircea Lucescu, antrenorul care a ridicat trofeul Supercupa Europei deasupra capului
21:41
Galatasaray nu îl va uita pe Mircea Lucescu, antrenorul care a ridicat trofeul Supercupa Europei deasupra capului

Cele mai noi

Trimite acest link pe