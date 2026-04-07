Un telefon misterios de la un „fan”, un email cu fotografii compromițătoare și o postare pe Facebook cu o întrebare neutră şi pertinentă. Așa începe povestea fotografiilor publicate de Elena Lasconi, care promiteau să zguduie campania electorală din 2025, dar, în schimb, au ajuns să fie analizate de procurorii DIICOT. Gândul publică integral declarația Elenei Lasconi la DIICOT.

Fosta candidată USR la prezidenţiale, Elena Lasconi, a fost chemată vineri la DIICOT pentru audieri în dosarul privind fotografiile trucate pe care le-a publicat în campania electorală, fotografii care urmăreau să acrediteze ideea că Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Victor Ponta și Florian Coldea. Gândul a intrat în posesia documentelor care prezintă mărturiile primăriței de la Câmpulung Muscel. Lasconi a fost audiată în calitate de martor.

Potrivit documentelor intrate în posesia Gândul, adevăratul „moment zero” a venit cu o săptămână înainte de publicarea fotografiilor. Lasconi a mărturisit că a fost contactată telefonic de un „fan”, de pe un număr privat, care s-a prezentat susținător și i-a spus că urmează să primească pe email imagini compromițătoare cu Florian Coldea și Nicușor Dan.

Lasconi recunoaște că nu i s-a părut bizar, pentru că la partid se vorbea că Nicușor Dan ar fi „omul lui Coldea”.

Fosta candidată USR la prezidențiale afirmă că în acea perioadă nu mai avea sprijin politic și nici echipă completă de campanie, fiind nevoită să gestioneze singură toata activitatea electorală.

„Nu mi s-a părut nimic bizar, pentru că, la vremea aceea, şi în spaţiul public se spunea, dar şi la partid (adversarii politici din prezent, respectiv Ionuţ Moşteanu, Cristian Seidler – fostul meu şef de campanie), spuneau că Nicuşor Dan este «omul lui Coldea», eu înţelegând că Nicuşor Dan este creaţia politică a generalului Florian Coldea”, spune Lasconi.

„Aveam aceeaşi parola la toate conturile”

Emailul a venit, într-adevăr, pe una dintre cele cinci adrese ale sale. Culmea, Lasconi precizează că avea aceeași parolă la toate conturile.

„Precizez că bărbatul care m-a sunat nu mi-a cerut o adresă de email pe care să îmi trimită fotografiile şi vreau să arăt că aveam aproximativ 5 adrese de email. Nu am discutat cu nimeni despre acest apel telefonic, pentru că nu puteam să am încredere în nimeni şi era o perioadă foarte agitată (…) Nu ştiu dacă emailul a fost trimis în aceeaşi zi în care l-am descoperit sau anterior. Acest email conţinea câteva fotografii cu Coldea, Nicuşor Dan şi Ponta. Nu îmi amintesc dacă emailul conţinea vreun mesaj. Fotografiile au apărut direct, nu erau arhivate.

Toate fotografiile pe care le-am primit pe adresa de email, ulterior fetele de la comunicare le-au publicat pe adresa mea de Facebook. Comunicarea s-a făcut de către personalul de la departamentul condus de Ioana Răduca. Prin intermediul avocatului voi depune la dosar şi numele celorlaite persoane care se ocupau de

comunicare”, a menționat ea.

De aici mecanismul s-a pus în mișcare. După primirea fotografiilor, Lasconi spune că a discutat cu Ioana Răduca şi cu Liviu Popescu cărora le-a spus despre primirea emailului.

„După discuţiile pe care le-am avut cu Ioana Răduca şi Liviu Popescu am convenit împreună să facem publice aceste fotografii însoţite de o întrebare cât mai

neutră şi pertinentă în ideea de a clarifica dacă aceste fotografii sunt reale sau nu. În ziua în care am avut discuţia cu cei doi, fotografiile respective au fost publicate prin departamentul de comunicare condus de Ioana Răduca, textul final fiind făcut probabil de Ioana Răduca sau de alte persoane din departamentul de comunicare”, afirmă Lasconi.

Primărița din Câmpulung Muscel subliniază că tot personalul de la departamentul de comunicare avea acces la o parte din conturile ei de email şi la conturile de social media.

Lasconi a decis să nu depună plângere

După încheierea alegerilor, Lasconi spune că a descoperit că o parte semnificativă din emailurile sale – aproximativ 10.000 de emailuri – dispăruseră. Mai mult, ar fi aflat că una dintre adresele sale de email a fost accesată de pe un dispozitiv localizat în Sectorul 5 al Capitalei.

„Arăt faptul că după terminarea alegerilor am constatat că din numărul de aproximativ 30.000 de emailuri necitite am găsit doar 20.000, fără să cunosc ce emailuri au dispărut. În acea zi am schimbat parolele la adresele de email şi la toate conturile de pe reţelele sociale.În urma unei discuţii pe care am purtat-o cu o persoană care se pricepe la computere am înţeles că una dintre adresele mele de email a fost accesată de un dispozitiv localizat în sectorul 5 şi am făcut o captură de ecran pe care o să o depun la dosar.

M-am sfătuit cu soţul meu care este avocat şi m-am hotărât să nu depun nicio plângere cu privire la acest aspect. Am făcut o căutare în emailuri după criteriile «Coldea» şi «Nicuşor» şi nu am mai găsit emailul pe care l-am primit cu fotografiile care au fost publicate”, mai spune Lasconi.

„Consider că am fost indusă în eroare”

În fața procurorilor DIICOT, Lasconi a mărturisit că a fost indusă în eroare și că întreaga situație a avut consecințe politice „dramatice” pentru ea, avantajându-l pe Nicușor Dan.

„Consecinţele din punct de vedere politic pentru mine au fost cele mai dramatice şi au avantajat în mod evident pe actualul Preşedinte a1 României, Nicuşor Dan”, subliniază fosta candidată USR la prezidenţiale.

Nu am niciun fel de informaţii concrete care să susţină această teorie, au fost câteva discuţii în spaţiul public şi în emisiuni televizate referitoare la faptul că se ştia că există nişte fotografii.

Apreciez că este posibil ca persoane din anturajul politic al lui Nicuşor Dan să îmi fi transmis aceste fotografii, având în vedere că el a avut cel mai mult de câştigat ca urmare a publicării acestora, cunoscând mecanismele din campania electorală când acest gen de informaţii sunt publicate.

Arăt faptul că, fiindu-mi menţionate numele celor patru suspecţi din cauză, nu îmi este cunoscut niciun nume şi nu cred că aş cunoaşte pe vreunul dintre ei”, a mai spus fosta candidată USR la prezidenţiale.

Scandalul a izbucnit pe 1 mai 2025, când Elena Lasconi a publicat o serie de imagini pe Facebook cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025. Lasconi a susţinut, la acea vreme, imaginile au fost surprinse în timpul unei presupuse întâlniri secrete din decembrie 2024 între cei trei.

Victor Ponta și Nicușor Dan au negat autenticitatea pozelor

Reamintim că în urmă cu două zile, G4Media a dezvăluit lista persoanelor și firmelor anchetate de DIICOT pentru că ar fi orchestrat, în 2025, o operațiune de realizare a unor fotografii care arătau derularea unei întâlniri conspirative între candidații la alegerile prezidențiale din mai 2025 Nicușor Dan și Victor Ponta și fostul șef din Serviciul Român de Informații (SRI), Florian Coldea. Cei doi politicieni au negat autenticitatea pozelor, distribuite în spațiul public de un alt candidat, Elena Lasconi, și au depus plângeri penale la DIICOT.

