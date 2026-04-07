Prima pagină » Actualitate » Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar. Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Familia lui Mircea Lucescu trece prin clipe extrem de grele. Legendarul antrenor s-a stins din viață marți, la 80 de ani, după multe zile petrecute în spital, în stare foarte gravă. 

Update 22:37: Și în fața Stadionului Dinamo a fost aprinsă o candelă.

Update 22:21: Au fost aprinse candele în fața Stadionului Rapid. Mircea Lucescu i-a antrenat pe giuleșteni în perioada 1997-2000. Sub conducerea sa, echipa a obținut trei trofee importante: Titlul de Campioană a României (sezonul 1998-1999), primul după o pauză de 32 de ani, Cupa României (1998) și Supercupa României (1999).

Update 22:10: Mihai Stoichiță și Gabriel Bodescu au aprins lumânări în fața Spitalului Universitar.

Răzvan Lucescu a venit în țară duminică seara, imediat după meciul lui PAOK, cu o cursă privată. Fiul fostului antrenor al naționalei a mers la spital în fiecare zi pentru a-i fi alături tatălui său. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața lui ”Il Luce”. Familia i-a fost alături clipă de clipă, iar marți seara, după vestea care a zguduit întreaga lume, soția sa, Neli și nepotul acesteia, Matei, au fost surprinși plecând de la Spitalul Universitar. Cei doi nu au scos niciun cuvânt și s-au urcat într-o mașină parcată în fața spitalului.

Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu, înainte de a ajunge pe patul de spital

Ultima sa apariție publică, înainte de a ajunge pe patul de spital, fusese la conferința de presă a ultimului meci din cariera pe banca de antrenor. Mai exact, la partida Turcia-România, din 26 martie 2026, contând pentru barajul privind calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din acest an. Tricolorii au pierdut acel meci, cu 0-1, printr-un gol marcat de Ferdi Kadioglu și, astfel, au ratat șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial, turneu la care naționala noastră nu a mai fost din 1998, de acum 28 de ani. Atunci, Mircea Lucescu a spus că la faza golului Turciei a greșit fundașul Andrei Rațiu și că jucătorii săi meritau să ajungă la Mondial pentru că gazdele de pe Beșiktaș Park nu au dominat categoric meciul.

Un fost internațional român s-a enervat când a văzut lista FRF de pe care se va alege selecționerul: „O facem ca să ne aflăm în treabă”

Fostul selecționer face afirmații tari: „Nu sunt sigur că Hagi va fi noul antrenor al României”

ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
22:30
Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
REACȚIE Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
22:14
Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
EXCLUSIV Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
22:13
Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
22:00
Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
EXCLUSIV Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
21:59
Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
VIDEO NASA a făcut cea mai tare reclamă gratuită la un borcan de Nutella. Misiunea Artemis II a trecut pe locul doi
21:48
NASA a făcut cea mai tare reclamă gratuită la un borcan de Nutella. Misiunea Artemis II a trecut pe locul doi
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Povestea impresionantă a unui bărbat fără adăpost. A fost angajat la magazinul unde le cerea bani trecătorilor. „Este foarte conștiincios”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
BREAKING | A MURIT Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Intestinul ne poate transmite semnale dacă avem cancer, indică un studiu
FLASH NEWS „Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
22:44
„Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
FLASH NEWS Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
22:31
Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
FLASH NEWS Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
22:17
Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 8 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 8 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
FLASH NEWS Beșiktaș, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „Arhitectul campionatului nostru”
21:57
Beșiktaș, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „Arhitectul campionatului nostru”
FLASH NEWS Galatasaray nu îl va uita pe Mircea Lucescu, antrenorul care a ridicat trofeul Supercupa Europei deasupra capului
21:41
Galatasaray nu îl va uita pe Mircea Lucescu, antrenorul care a ridicat trofeul Supercupa Europei deasupra capului

