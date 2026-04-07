Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar. Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Familia lui Mircea Lucescu trece prin clipe extrem de grele. Legendarul antrenor s-a stins din viață marți, la 80 de ani, după multe zile petrecute în spital, în stare foarte gravă.

Update 22:37: Și în fața Stadionului Dinamo a fost aprinsă o candelă.

Update 22:21: Au fost aprinse candele în fața Stadionului Rapid. Mircea Lucescu i-a antrenat pe giuleșteni în perioada 1997-2000. Sub conducerea sa, echipa a obținut trei trofee importante: Titlul de Campioană a României (sezonul 1998-1999), primul după o pauză de 32 de ani, Cupa României (1998) și Supercupa României (1999).

Update 22:10: Mihai Stoichiță și Gabriel Bodescu au aprins lumânări în fața Spitalului Universitar.

Știre inițială

Familia lui Mircea Lucescu trece prin clipe groaznice

Răzvan Lucescu a venit în țară duminică seara, imediat după meciul lui PAOK, cu o cursă privată. Fiul fostului antrenor al naționalei a mers la spital în fiecare zi pentru a-i fi alături tatălui său. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața lui ”Il Luce”. Familia i-a fost alături clipă de clipă, iar marți seara, după vestea care a zguduit întreaga lume, soția sa, Neli și nepotul acesteia, Matei, au fost surprinși plecând de la Spitalul Universitar. Cei doi nu au scos niciun cuvânt și s-au urcat într-o mașină parcată în fața spitalului.

Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu, înainte de a ajunge pe patul de spital

Ultima sa apariție publică, înainte de a ajunge pe patul de spital, fusese la conferința de presă a ultimului meci din cariera pe banca de antrenor. Mai exact, la partida Turcia-România, din 26 martie 2026, contând pentru barajul privind calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din acest an. Tricolorii au pierdut acel meci, cu 0-1, printr-un gol marcat de Ferdi Kadioglu și, astfel, au ratat șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial, turneu la care naționala noastră nu a mai fost din 1998, de acum 28 de ani. Atunci, Mircea Lucescu a spus că la faza golului Turciei a greșit fundașul Andrei Rațiu și că jucătorii săi meritau să ajungă la Mondial pentru că gazdele de pe Beșiktaș Park nu au dominat categoric meciul.

