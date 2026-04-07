Beșiktaș, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „Arhitectul campionatului nostru”

Mircea Lucescu s-a stins din viață, marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, iar vestea i-a întristat pe cei de la Beșiktaș, echipe pe care Il Luce a antrenat-o în perioada iunie 2002 – mai 2004.

La scurt timp după ce s-a aflat despre decesul celui mai titrat antrenor român, Beșiktaș a venit cu un mesaj și un videoclip emoționant pe rețelele sociale.

”Cu mare tristețe am aflat de trecerea în neființă a fostului nostru antrenor, Mircea Lucescu, arhitectul campionatului nostru în anul centenarului nostru. Nu te vom uita niciodată, Lucescu. Odihnește-te în pace. La revedere, Luce”, au scris cei de la formația turcă.

Lucescu a preluat-o pe Beșiktaș în iunie 2002, după despărțirea de Galatasaray. Încă din primul an pe banca tehnică, Il Luce  a făcut-o pe Beșiktaș campioană a Turciei, fiind chiar anul anul centenarului clubului, 2003.

Beșiktaș, alături de Lucescu, nu doar că a câștigat titlul, ci și a stabilit un record neegalat în campionatul Turciei până în prezent, a fost numită campioană cu 85 de punte.

Beșiktaș a mers apoi, în sezonul 2003-2004, în Liga campionilor, acolo unde a ajuns până în faza grupelor, fiind eliminată de Valencia, echipa care avea să câștige trofeul în acel an.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe