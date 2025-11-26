Prima pagină » Actualitate » Născuți în România și abandonați în fața unei secții de poliție, doi frați adoptați în Canada își caută familia biologică

26 nov. 2025, 13:38, Actualitate
sursa foto: jurnal de emigrant

Doi frați care au fost abandonați în copilărie în zona Gării de Nord din București și adoptați apoi în străinătate își caută familia biologică.

Povestea lor a fost relatată pe pagina Facebook The never forgotten Romanian children Copiii niciodată uitați ai României și este un apel tulburător la memorie și solidaritate.

„Eu și fratele meu am fost găsiți în zona Gării de Nord din București, în ianuarie 1994. Amândoi am fost lăsați în fața unei secții de Poliție, la câteva zile distanță unul de celălalt.

Eu aveam atunci 5-6 luni și autoritățile mi-au dat numele VALERIA GEORGESCU. Fratele meu avea vârsta estimată de 3-4 ani”, se arată în mesaj.

Singurele amintiri despre părinți vin din ceea ce își mai aduce aminte fratele mai mare.

„Este posibil ca pe mama noastră o fi chemat ESTERA, iar pe tatăl nostru KONATÈ, el fiind de origine africanăAcestea sunt amintirile fratelui meu, care mai știe locuiam undeva la curte.”

După ce au fost găsiți, cei doi copii au ajuns în sistemul de protecție.

Amândoi am fost duși la Leagănul de Copii nr. 3 din București și am fost adoptați în Canada, câteva luni mai târziu.”

„Alte informații nu avem. Știm șansele de a ne găsi familia biologică sunt extrem de mici, dar această comunitate deosebită a mai rezolvat în trecut cazuri similare.

Vă rugăm ne ajutați și pe noi ne îndeplinim visul de o viață, acela de a ne afla povestea și de a ne reîntâlni familia biologică.”

În ciuda trecutului dureros, Valeria și fratele ei susține nu își caută familia pentru a o judeca sau a reproșa ceva, ci pentru a înțelege și a se reconecta.

„Am avut parte de o viață bună, am primit educație și nu facem această căutare cu reproșuri, ci doar cu gânduri frumoase. Vă rugăm ne susțineți și ne ajutați cu un cuvânt bun și o distribuire.”

Anul trecut, au fost adoptați 1.377 de copii, în timp ce peste 7.000 așteptau o familie. Aproape 60% dintre copiii adoptabili au vârsta de peste 7 ani

