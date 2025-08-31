Naștere neașteptată la festivalul Burning Man: o femeie a adus pe lume o FETIȚĂ fără să știe că este însărcinată

Ediția din 2025 a festivalului Burning Man, din deșertul american Nevada, nu va fi uitată prea curând și asta după ce o femeie a născut pe neașteptate aici, fără să fi știut că este însărcinată. Kayla Thompson a adus pe lume o fetiță de 1,6 kilograme, pe 27 august.

Ea a născut în baia rulotei familiei și a fost asistată doar de câțiva dintre participanții la festival, printre care se aflau și cadre medicale.

„A fost cea mai grea decizie din viața mea”

Potrivit NBC News, Kayla și soțul ei, Kasey, se aflau în rulotă atunci când femeia a început să acuze dureri puternice. „Câteva minute mai târziu, nășteam în baia rulotei”, a povestit ea pentru The New York Times. Proaspăta mămică susține că nu prezentase simptome înainte și nici nu părea a fi însărcinată.

Fetița, care cântărește 1,6 kilograme, a venit pe lume cu ajutorul participanților la eveniment, între care se aflau un medic pediatru, o asistentă de neonatologie și un obstetrician-ginecolog.

După naștere, atât mama, cât și nou-născutul au fost preluați de echipele medicale de la Burning Man și transferați la un spital din Reno, Nevada.

Din cauza lipsei de locuri, doar bebelușul a fost transportat cu elicopterul, în timp ce Kayla a ajuns la spital cu ambulanța. „A fost cea mai grea decizie din viața mea, să aleg dacă merg cu copilul sau cu soția”, a declarat Kasey Thompson.

Reprezentanții Burning Man Project au transmis un mesaj de felicitare familiei: „În mijlocul vântului, al căldurii și al furtunilor, ei au adus pe lume o nouă viață. Dintre toate lucrurile pe care le sărbătorim la Burning Man, nașterea, conexiunea, transformarea și bucuria sunt cele mai dragi inimilor noastre”.

