Prima pagină » Actualitate » Năsui(USR) îl laudă pe ministrul Sănătăţii, Rogobete(PSD): „Primul care pare că nu vrea doar să se vaite, ci chiar să facă ceva”

Năsui(USR) îl laudă pe ministrul Sănătăţii, Rogobete(PSD): „Primul care pare că nu vrea doar să se vaite, ci chiar să facă ceva”

Luiza Dobrescu
29 oct. 2025, 08:55, Actualitate
Năsui(USR) îl laudă pe ministrul Sănătăţii, Rogobete(PSD):
Năsui (USR): Românii ar putea avea pensii de 7.000 de lei dacă nu ar depinde de politic

Deputatul Claudiu Năsui (USR) spune că prima idee de  reformă adevărată vine de la un ministru PSD  şi anume spargerea monopolului CNAS. Năsui mai scrie că ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, este „primul care pare că nu vrea doar să se vaite, ci chiar să facă ceva”, după ce acesta a vorbit despre necesitatea spargerii monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Miercuri, Năsui remarcă faptul că Rogobete este acela care a adus „prima idee de reformă adevărată din actualul guvern”.

„CNAS este monopolul de stat care mai mult nu finanțează sănătatea decât o finanțează. Cea mai cunoscută frază din sistemul medical românesc fiind . Nu contează că ai cotizat toată viața, când ai nevoie de servicii medicale mai trebuie să mai dai încă o dată bani”, a scris Năsui pe rețelele sociale.

Liderul USR mai scrie că ideea de a deschide sistemul medical către competiție și alternative la monopolul CNAS este „corectă și necesară”

„Dacă dorința este sinceră de a le oferi românilor acces real la servicii medicale, nu doar pe hârtie, atunci această reformă trebuie sprijinită. Chiar dacă e ironic că prima idee de reformă adevărată din actualul guvern vine de la un ministru PSD, când e vorba de binele României trebuie să depășim tribalismul politic și să susținem ideile bune, indiferent de unde vin”, mai scrie Năsui.

