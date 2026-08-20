Prima pagină » Actualitate » Negrescu îl atacă dur pe Bolojan. Europarlamentarul PSD susține că guvernul demis nu știe cum să negocieze cu Bruxelles-ul Legea salarizării

Negrescu îl atacă dur pe Bolojan. Europarlamentarul PSD susține că guvernul demis nu știe cum să negocieze cu Bruxelles-ul Legea salarizării

Olga Borșcevschi
Negrescu îl atacă dur pe Bolojan. Europarlamentarul PSD susține că guvernul demis nu știe cum să negocieze cu Bruxelles-ul Legea salarizării
Galerie Foto 9
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, lansează un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care îl acuză de un limbaj agresiv față de oponenți și de eșecul negocierilor cu Comisia Europeană privind Legea salarizării, aflată în centrul discuțiilor pe fondul celor aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR puse în joc. „Nu vorbim despre o negociere serioasă, pregătită temeinic și construită pe argumente solide”, susține Negrescu, precizând că Guvernul demis a trimis la Bruxelles un proiect asupra căruia existau „încă divergențe majore în țară, inclusiv în Guvern”.

Negrescu îl acuză pe Bolojan că a ales atacul în locul dialogului: „Șobolani”, „mincinoși”, „piromani”

Într-o postare pe Facebook, Negrescu critică atât limbajul folosit în ultima perioadă de Bolojan, cât și modul în care acesta a gestionat relațiile cu partenerii politici și negocierile cu instituțiile europene.

Sondaj Gândul

Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

„În politică, agresivitatea nu poate ține loc de rezultate. Iar jignirile nu pot ascunde incapacitatea de a găsi soluții.
În ultimele luni, Ilie Bolojan a ales de prea multe ori atacul în locul dialogului. A vorbit despre «șobolani», «mincinoși», «iresponsabili» și «piromani». La fel de agresiv a reacționat la întrebările legitime ale jurnaliștilor privind banii cheltuiți de PNL sau cele legate de întâlnirea controversată cu un judecător CCR înaintea unei decizii importante. Un asemenea limbaj și această atitudine nu rezolvă însă nicio problemă a României”, afirmă Negrescu.

Europarlamentarul PSD susține că Bolojan îl critică acum pe Ivan pentru declarațiile referitoare la adresele transmise de Guvern, deși, cu două săptămâni înainte, vorbea chiar el despre reducerea consumului marilor companii. Totodată, este menționat și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, numit de Bolojan „piroman” și „iresponsabil”, deși rezultatele ministerului condus de acesta erau prezentate, cât timp au făcut parte din același cabinet, drept parte din reformele Guvernului. „Nu poți transforma peste noapte în incompetenți sau iresponsabili toți oamenii care nu mai sunt de acord cu tine”, subliniază el.

Principalul reproș: Miza de 770 de milioane de euro din PNRR

Miezul criticilor europarlamentarul social-democrat vizează însă negocierile cu Comisia Europeană pe tema Legii salarizării. Negrescu spune că forma Legii salarizării transmisă Comisiei Europene nu a obținut acordul așteptat și că vor fi necesare noi discuții. Potrivit acestuia, aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR sunt în joc.

„Mai grav este că nu vorbim despre o negociere serioasă, pregătită temeinic și construită pe argumente solide. Guvernul a trimis la Bruxelles un proiect asupra căruia existau încă divergențe majore în țară, inclusiv în Guvern, și acum încearcă să prezinte reacția Comisiei drept o problemă imposibil de depășit”, explică el.

Negrescu respinge și explicația potrivit căreia blocajul ar veni exclusiv din partea UE.

„Ni s-a spus până acum că «PSD este de vină». Acum e rândul Uniunii Europene. Ni se spune că «Bruxelles-ul nu acceptă», că «nu se poate negocia», că angajamentele din PNRR sunt bătute în cuie.
Fals”, susține europarlamentarul social-democrat.

Victor Negrescu

„Problema ține de modul în care alegi să negociezi”

El afirmă că problema nu este dimensiunea anvelopei salariale, ci strategia adoptată în negocierile cu Bruxelles-ul. El amintește de reușitele obținute în perioada în care PSD s-a aflat la guvernare: eliminarea plafonului procentual pentru cheltuielile cu pensiile din PNRR, adaptarea costurilor proiectelor la evoluția inflației, fonduri suplimentare pentru autostrăzi și educație, precum și modificări legislative aduse planului atunci când s-a dovedit necesar.

Problema nu este dimensiunea anvelopei salariale, care este oricum legată de evoluția veniturilor bugetare și de respectarea regulilor de responsabilitate fiscală. Problema ține de modul în care alegi să negociezi, nu doar să trimiți un document la Bruxelles și apoi să anunți că «nu se poate». De altfel, din informațiile apărute în spațiul public, Comisia a criticat și modul în care este construită grila, precum și lipsa de echitate dintre diferitele categorii de angajați. Exact problemele reclamate de sindicate și semnalate și în raportul Băncii Mondiale.
Noi am demonstrat deja că se poate negocia altfel, mai bine, atunci când vii pregătit, cu argumente și soluții”, mai spune vicepreședintele Parlamentului European.

Negrescu amintește de reușitele obținute în perioada în care PSD s-a aflat la guvernare: eliminarea plafonului procentual pentru cheltuielile cu pensiile din PNRR, adaptarea costurilor proiectelor la evoluția inflației, fonduri suplimentare pentru autostrăzi și educație, precum și modificări legislative aduse planului atunci când s-a dovedit necesar.

„Deci se poate. Europa nu funcționează cu pumnul în masă și nici cu explicația permanentă că «nu se poate». Europa funcționează prin negociere, credibilitate, argumente și alianțe”, subliniază el.

PSD cere altă abordare în negocieri

Negrescu critică și modul în care PNRR a fost conceput inițial.

„Guvernarea PNL-USR a eșuat în redactarea inițială a PNRR, când nu a introdus finanțări pentru irigații, a inclus creșteri de taxe între angajamente și a fost nevoie de presiune politică pentru alocări mai consistente în domenii esențiale. Acum vedem aceeași incapacitate de negociere într-un moment în care fiecare euro contează pentru România.

România are nevoie acum exact de altă atitudine: mai puține atacuri împotriva celor care au o altă opinie și mai multă capacitate de a construi soluții. Eu aleg alt tip de comportament. De altfel, inclusiv în această postare vin cu argumente, nu cu atacuri sau un limbaj necivilizat”, precizează vicepreședintele Parlamentului European.

Negrescu respinge varianta unui guvern tehnocrat

Europarlamentarul social-democrat respinge, de asemenea, ideea readucerii în discuție a unui guvern tehnocrat, formulă pe care o consideră o metodă „de a fugi de responsabilitate” pentru deciziile ultimelor luni.

„Cei care au luat deciziile trebuie să răspundă pentru ele. Un lider puternic nu este cel care îi atacă pe cei care îl contrazic. Este cel care, atunci când apare o problemă, îi aduce la aceeași masă pe cei mai buni oameni, negociază și o rezolvă. Partidul Social Democrat își asumă responsabilitatea guvernării. Dar responsabilitatea nu înseamnă să închidem ochii la ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Trebuie să vedem unde s-au dus banii, cine a luat deciziile, cine a blocat proiectele și cine trebuie să răspundă. Să aprindem lumina”, mai spune Negrescu.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Reacţia Maiei Sandu, după ce o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova. Cere o presiune „mult mai mare” asupra Rusiei
14:42
Reacţia Maiei Sandu, după ce o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova. Cere o presiune „mult mai mare” asupra Rusiei
EDUCAȚIE Sindicatele din educație cer respingerea proiectului de salarizare: „România alocă doar 3% din PIB pentru educație”
14:40
Sindicatele din educație cer respingerea proiectului de salarizare: „România alocă doar 3% din PIB pentru educație”
VIDEO Momentul în care drona maritimă a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
14:34
Momentul în care drona maritimă a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
ANALIZĂ Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”
14:27
Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”
REACȚIE Ucraina reacționează după incidentul cu drona din România, aproape de Neptun Deep: ”Rusia testează tot mai des hotărârea NATO”
14:21
Ucraina reacționează după incidentul cu drona din România, aproape de Neptun Deep: ”Rusia testează tot mai des hotărârea NATO”
Mediafax
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Detaliul înfiorător din spatele unor picturi vechi de 2.000 de ani
COMUNICAT CNAS organizează, în data de 22 septembrie 2026, concurs pentru directorii caselor de sănătate
15:05
CNAS organizează, în data de 22 septembrie 2026, concurs pentru directorii caselor de sănătate
FLASH NEWS Guvernul demis tocmai a angajat România la plata a 1,05 miliarde de euro, până în 2041. Observațiile lui Toni Neacșu
14:53
Guvernul demis tocmai a angajat România la plata a 1,05 miliarde de euro, până în 2041. Observațiile lui Toni Neacșu
FLASH NEWS Pompierii români și maghiari lucrează la un plan comun de intervenție în caz de urgență
14:29
Pompierii români și maghiari lucrează la un plan comun de intervenție în caz de urgență
SEMNAL DE ALARMĂ Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România. Cum s-a încălzit țara în ultimele decenii
14:16
Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România. Cum s-a încălzit țara în ultimele decenii
FLASH NEWS Nicușor Dan, mesaj după ce o dronă marină, încărcată cu explozibil, a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
13:54
Nicușor Dan, mesaj după ce o dronă marină, încărcată cu explozibil, a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
NEWS ALERT CSM îi răspunde lui Dragoș Pîslaru și denunță minciuni și „dezinformare instituțională”, după ce ministrul interimar a spus că magistrații au creat polemici pe tema salariilor
13:54
CSM îi răspunde lui Dragoș Pîslaru și denunță minciuni și „dezinformare instituțională”, după ce ministrul interimar a spus că magistrații au creat polemici pe tema salariilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe