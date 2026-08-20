Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, lansează un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care îl acuză de un limbaj agresiv față de oponenți și de eșecul negocierilor cu Comisia Europeană privind Legea salarizării, aflată în centrul discuțiilor pe fondul celor aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR puse în joc. „Nu vorbim despre o negociere serioasă, pregătită temeinic și construită pe argumente solide”, susține Negrescu, precizând că Guvernul demis a trimis la Bruxelles un proiect asupra căruia existau „încă divergențe majore în țară, inclusiv în Guvern”.

Negrescu îl acuză pe Bolojan că a ales atacul în locul dialogului: „Șobolani”, „mincinoși”, „piromani”

Într-o postare pe Facebook, Negrescu critică atât limbajul folosit în ultima perioadă de Bolojan, cât și modul în care acesta a gestionat relațiile cu partenerii politici și negocierile cu instituțiile europene.

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„În politică, agresivitatea nu poate ține loc de rezultate. Iar jignirile nu pot ascunde incapacitatea de a găsi soluții.

În ultimele luni, Ilie Bolojan a ales de prea multe ori atacul în locul dialogului. A vorbit despre «șobolani», «mincinoși», «iresponsabili» și «piromani». La fel de agresiv a reacționat la întrebările legitime ale jurnaliștilor privind banii cheltuiți de PNL sau cele legate de întâlnirea controversată cu un judecător CCR înaintea unei decizii importante. Un asemenea limbaj și această atitudine nu rezolvă însă nicio problemă a României”, afirmă Negrescu.

Europarlamentarul PSD susține că Bolojan îl critică acum pe Ivan pentru declarațiile referitoare la adresele transmise de Guvern, deși, cu două săptămâni înainte, vorbea chiar el despre reducerea consumului marilor companii. Totodată, este menționat și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, numit de Bolojan „piroman” și „iresponsabil”, deși rezultatele ministerului condus de acesta erau prezentate, cât timp au făcut parte din același cabinet, drept parte din reformele Guvernului. „Nu poți transforma peste noapte în incompetenți sau iresponsabili toți oamenii care nu mai sunt de acord cu tine”, subliniază el.

Principalul reproș: Miza de 770 de milioane de euro din PNRR

Miezul criticilor europarlamentarul social-democrat vizează însă negocierile cu Comisia Europeană pe tema Legii salarizării. Negrescu spune că forma Legii salarizării transmisă Comisiei Europene nu a obținut acordul așteptat și că vor fi necesare noi discuții. Potrivit acestuia, aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR sunt în joc.

„Mai grav este că nu vorbim despre o negociere serioasă, pregătită temeinic și construită pe argumente solide. Guvernul a trimis la Bruxelles un proiect asupra căruia existau încă divergențe majore în țară, inclusiv în Guvern, și acum încearcă să prezinte reacția Comisiei drept o problemă imposibil de depășit”, explică el.

Negrescu respinge și explicația potrivit căreia blocajul ar veni exclusiv din partea UE.

„Ni s-a spus până acum că «PSD este de vină». Acum e rândul Uniunii Europene. Ni se spune că «Bruxelles-ul nu acceptă», că «nu se poate negocia», că angajamentele din PNRR sunt bătute în cuie.

Fals”, susține europarlamentarul social-democrat.

„Problema ține de modul în care alegi să negociezi”

El afirmă că problema nu este dimensiunea anvelopei salariale, ci strategia adoptată în negocierile cu Bruxelles-ul. El amintește de reușitele obținute în perioada în care PSD s-a aflat la guvernare: eliminarea plafonului procentual pentru cheltuielile cu pensiile din PNRR, adaptarea costurilor proiectelor la evoluția inflației, fonduri suplimentare pentru autostrăzi și educație, precum și modificări legislative aduse planului atunci când s-a dovedit necesar.

Problema nu este dimensiunea anvelopei salariale, care este oricum legată de evoluția veniturilor bugetare și de respectarea regulilor de responsabilitate fiscală. Problema ține de modul în care alegi să negociezi, nu doar să trimiți un document la Bruxelles și apoi să anunți că «nu se poate». De altfel, din informațiile apărute în spațiul public, Comisia a criticat și modul în care este construită grila, precum și lipsa de echitate dintre diferitele categorii de angajați. Exact problemele reclamate de sindicate și semnalate și în raportul Băncii Mondiale.

Noi am demonstrat deja că se poate negocia altfel, mai bine, atunci când vii pregătit, cu argumente și soluții”, mai spune vicepreședintele Parlamentului European.

Negrescu amintește de reușitele obținute în perioada în care PSD s-a aflat la guvernare: eliminarea plafonului procentual pentru cheltuielile cu pensiile din PNRR, adaptarea costurilor proiectelor la evoluția inflației, fonduri suplimentare pentru autostrăzi și educație, precum și modificări legislative aduse planului atunci când s-a dovedit necesar.

„Deci se poate. Europa nu funcționează cu pumnul în masă și nici cu explicația permanentă că «nu se poate». Europa funcționează prin negociere, credibilitate, argumente și alianțe”, subliniază el.

PSD cere altă abordare în negocieri

Negrescu critică și modul în care PNRR a fost conceput inițial.

„Guvernarea PNL-USR a eșuat în redactarea inițială a PNRR, când nu a introdus finanțări pentru irigații, a inclus creșteri de taxe între angajamente și a fost nevoie de presiune politică pentru alocări mai consistente în domenii esențiale. Acum vedem aceeași incapacitate de negociere într-un moment în care fiecare euro contează pentru România.

România are nevoie acum exact de altă atitudine: mai puține atacuri împotriva celor care au o altă opinie și mai multă capacitate de a construi soluții. Eu aleg alt tip de comportament. De altfel, inclusiv în această postare vin cu argumente, nu cu atacuri sau un limbaj necivilizat”, precizează vicepreședintele Parlamentului European.

Negrescu respinge varianta unui guvern tehnocrat

Europarlamentarul social-democrat respinge, de asemenea, ideea readucerii în discuție a unui guvern tehnocrat, formulă pe care o consideră o metodă „de a fugi de responsabilitate” pentru deciziile ultimelor luni.

„Cei care au luat deciziile trebuie să răspundă pentru ele. Un lider puternic nu este cel care îi atacă pe cei care îl contrazic. Este cel care, atunci când apare o problemă, îi aduce la aceeași masă pe cei mai buni oameni, negociază și o rezolvă. Partidul Social Democrat își asumă responsabilitatea guvernării. Dar responsabilitatea nu înseamnă să închidem ochii la ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Trebuie să vedem unde s-au dus banii, cine a luat deciziile, cine a blocat proiectele și cine trebuie să răspundă. Să aprindem lumina”, mai spune Negrescu.