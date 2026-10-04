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Accident grav pe DN 73, în Argeș. Două autoturisme și o autoutilitară, implicate în incident. Patru persoane au ajuns la spital

Elena Popescu
Accident grav pe DN 73, în Argeș. Două autoturisme și o autoutilitară, implicate în incident. Patru persoane au ajuns la spital
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Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară s-a produs duminică pe DN 73, în localitatea Țițești, județul Argeș. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital, iar circulația a fost blocată pe ambele sensuri.

La locul accidentului s-a intervenit de urgență cu trei echipaje de pompieri și de două ambulanțe SAJ, a transmis ISU Argeș.

Potrivit primelor cercetări, se pare că accidentul s-a produs după ce unul dintre șoferi nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul care circula în fața sa.

”Din primele verificări, a reieşit că un bărbat de 69 de ani, din Stâlpeni, care conducea un autoturism având direcţia de mers Câmpulung spre Piteşti, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, posibil pe fondul nepăstrării distanţei regulametare, a intrat în coliziune cu un autoturism din faţa sa, condus de un bărbat, de 60 de ani, din Mioveni. În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară, condusă de un bărbat de 54 de ani, din Mioveni”, a informat IPJ Argeş.

În urma impactului, cei trei șoferi implicați în accident, precum și o femeie de 47 de ani, din Mioveni, pasageră în autoutilitară, au fost răniți. Toate cele patru victime au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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