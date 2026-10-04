Era anul 2015 când Cory Mohl din West Valley City, Utah, și-a transformat pasiunea de o viață în realitate.

În decursul a șapte luni, americanul a construit 120 de metri de cale ferată în miniatură, la care a folosit 18 tone de pietriș.

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I-au trebuit sute de ore de muncă, pentru a realiza proiectul mult dorit, denumit, în glumă, Cory Mohl Railroad.

La mjlocul anului 2016, copiii din vecini cereau deja plimbări cu trenulețul pe calea ferată din spatele curții lui Mohl.

Potrivit acestuia, costul total al lucrării a fost undeva la 18.000 dolari.

Un vis de copilărie

Mohl avea 43 de ani și era mare pasionat de trenuri, pe vremea când s-a gândit la proiectul său. Ani la rând a construit machete de trenuri și căi ferate.

El a declarat pentru ABC News că a așteptat ca fiica lui să fie mai mare și independentă, pentru a realiza proiectul feroviar la o scară mai mare.

Ideea căii ferate în spatele casei i-a venit în decembrie 2015, când a decis să creeze un tren și o cale ferată îndeajuns de mari încât să-i transporte vecinii și prietenii.

În locul unei locomotive în miniatură, oamenii se așezau într-un mic „vagon” și erau plimbați pe calea ferată de jucărie.

Provocările căii ferate din curte

The Cory Mohl Railroad are o lungime de 120 de metri și a necesitat 18 tone de pietriș, pentru un drum stabilizat.

Mohl a estimat că a investit sute de ore de muncă în acest proiect, care a presupus planificarea, săpăturile, realizarea șinei și finisajele.

Fiecare pas a necesitat maximă atenție, de la nivelarea terenului, până la așezarea cu grijă a trenulețului.

Munca a fost în mare parte neplătită, dar investiția de timp a ținut de pasiunea americanului pentru orice ține de domeniul feroviar.

Costul a fost de 18.000 de dolari, acoperind șinele, pietrișul, locomotiva și alte elemente care au făcut calea ferată sigură și funcțională.

Pentru un hobby, ar putea părea o sumă mare, dar Mohl a văzut totul ca pe o construcție unică, o adevărată moștenire pe care o poate lăsa nepoților.

Nu a trecut mult și vecinii stăteau la coadă să-și plimbe copiii cu trenulețul din curtea lui Mohl.

Mai mult, bărbatul a extins calea ferată din grădină cu numeroase decorațiuni și elemente noi de construcție.

Magia căii ferate din spatele casei

Calea ferată de pe proprietatea lui Mohl a reprezentat un „hibrid” între o miniatură și o cale ferată de dimensiuni obișnuite.

Suficient de mare pentru a putea fi folosită pentru scurte plimbări, dar suficient de mică pentru a încăpea într-o curte, atracția i-a captivat pe adulți și copii, deopotrivă.

The Cory Mohl Railroad a devenit o sursă de mândrie în cartier, o dovadă fizică a creativității la scară largă.

Pentru Mohl, satisfacția nu a venit doar din finalizarea proiectului feroviar, ci și din faptul că vecinii s-au bucurat de plimbări și au vorbit peste tot despre experiența inedită.

Sursa foto: Capturi ABC News