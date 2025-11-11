Neluțu din Bihor a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal

Un tânăr din Bihor, care locuia în Statele Unite, a murit într-un cumplit accident de circulație, în încercarea de a-și proteja soția și fetița abia născută.

Mașina în care se aflau a fost lovită de un bolid, care a intrat pe contrasens, iar bărbatul în vârstă de 33 de ani a virat în așa fel încât autoturismul să fie lovit pe partea lui. Acest gest i-a fost fatal însă, dar a reușit să o salveze pe cea mică și pe mamă.

De altfel, povestea tânărului din Nucet, județul Bihor, este tulburătoare. A plecat în urmă cu 9 ani în SUA pentru a-și căuta norocul. El avea un handicap la mâini și spera că acolo își va putea lua mai ușor permisul de conducere.

În timp, el a reușit să aibă un loc de muncă, să aibă o mașină și să–și întemeieze o familie. Din păcate însă, bucuria a durat mai puțin 2 săptămâni.

„Ne-o sunat nevasta lui. Zice: o murit Neluțu! Zic, cum să moară Neluțu, doar am vorbit cu două ceasuri înainte cu el. Da, zice, o avut un accident. Nevasta și fetița au scăpat, dar el e mort”, a spus Iulia Mic, mama victimei, potrivit Știrile Pro TV.

Nelu a ajuns prima dată în Statele Unite prin sistemul studențesc Work&Travel. Familia și apropiații lui sunt șocați de vestea că a murit.

„A reușit să-și facă o viață acolo, muncea să își facă și el un viitor. Și-a făcut o familie, visul lui era să aibă și el un copil. S-a bucurat, din păcate, doar 10 zile. Toți au fost șocați. Un prieten adevărat. Ajuta, de câte ori avea ocazia, pe oricine”, a spus și Mădălin Boleac, prietenul victimei.

De asemenea, prietenii și apropiații au deschis un cont pentru donații, astfel încât familia să-i poată repatria trupul. Dar și pentru a sprijini fetița care a rămas, prematur, fără tată.

Cei care vor să doneze o pot face în următoarele conturi:

Mic Iulia – IBAN: RO94BTRLRONCRT0141173802

Șora Bianca Elena – IBAN: RO23BTRLRONCRT0338462701

