Prima pagină » Actualitate » Neluțu din Bihor a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal

Neluțu din Bihor a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal

11 nov. 2025, 09:53, Actualitate
Neluțu din Bihor a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
sursa foto; captura Stirile Pro TV

Un tânăr din Bihor, care locuia în Statele Unite, a murit într-un cumplit accident de circulație, în încercarea de a-și proteja soția și fetița abia născută.

Mașina în care se aflau a fost lovită de un bolid, care a intrat pe contrasens, iar bărbatul în vârstă de 33 de ani a virat în așa fel încât autoturismul să fie lovit pe partea lui. Acest gest i-a fost fatal însă, dar a reușit să o salveze pe cea mică și pe mamă.

De altfel, povestea tânărului din Nucet, județul Bihor, este tulburătoare. A plecat în urmă cu 9 ani în SUA pentru a-și căuta norocul. El avea un handicap la mâini și spera că acolo își va putea lua mai ușor permisul de conducere.

În timp, el a reușit să aibă un loc de muncă, să aibă o mașină și săși întemeieze o familie. Din păcate însă, bucuria a durat mai puțin 2 săptămâni.

„Ne-o sunat nevasta lui. Zice: o murit Neluțu! Zic, cum moară Neluțu, doar am vorbit cu două ceasuri înainte cu el. Da, zice, o avut un accident. Nevasta și fetița au scăpat, dar el e mort”, a spus Iulia Mic, mama victimei, potrivit Știrile Pro TV.

Nelu a ajuns prima dată în Statele Unite prin sistemul studențesc Work&Travel. Familia și apropiații lui sunt șocați de vestea că a murit.

„A reușit să-și facă o viață acolo, muncea își facă și el un viitor. Și-a făcut o familie, visul lui era aibă și el un copil. S-a bucurat, din păcate, doar 10 zile. Toți au fost șocați. Un prieten adevărat. Ajuta, de câte ori avea ocazia, pe oricine”, a spus și Mădălin Boleac, prietenul victimei.

De asemenea, prietenii și apropiații au deschis un cont pentru donații, astfel încât familia să-i poată repatria trupul. Dar și pentru a sprijini fetița care a rămas, prematur, fără tată.

Cei care vor doneze o pot face în următoarele conturi:

  • Mic Iulia – IBAN: RO94BTRLRONCRT0141173802
  • Șora Bianca Elena – IBAN: RO23BTRLRONCRT0338462701

Autorul recomandă:

Accident feroviar cu patru morți între stațiile Vidra şi Jilava. Trenul R 9708 a lovit în plin o mașină

Citește și

SCANDAL Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
10:55
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
EXTERNE Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are
10:48
Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are
CONTROVERSĂ Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
10:46
Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
ULTIMA ORĂ Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Cotroceni ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților
10:00
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Cotroceni ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților
NEWS ALERT Incendiu la un avion Wizz Air care tocmai aterizase pe Aeroportul Băneasa. Peste 200 de pasageri au fost evacuați
09:47
Incendiu la un avion Wizz Air care tocmai aterizase pe Aeroportul Băneasa. Peste 200 de pasageri au fost evacuați
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mii de șoferi: lasă uleiul 30.000 km și distrug motorul
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
SPORT Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”
11:12
Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”
VIDEO Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
11:08
Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
POLITICĂ Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
11:08
Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
Gândul de Vreme Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
11:00
Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
EXTERNE Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât
10:43
Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât
POLITICĂ 🚨 Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații”
10:31
🚨 Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații”