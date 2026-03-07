Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar!

Astrologii vin cu veșți importante pentru zodii, în luna martie 2026. Neti Sandu a spus care va fi cea mai norocoasă zodie, în săptămânile următoare. Nativii vor da lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar. Iată mai jos.

Sunt vești importante pentru zodii, însă un nativ ar putea fi catalogat drept „cel mai norocos”, potrivit lui Neti Sandu. Luna martie 2026 aduce vești favorabile pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal, mai ales că accentul va fi pus pe „casa partenerială, unde Saturn, Neptun și Venus aduc oportunități și lecții importante”.

Balanța, cea mai norocoasă zodie din martie 2026

Este vorba despre zodia Balanță. Luna martie ar putea aduce surprize în plan amoros. Nativul ar putea să întâlnească o persoană care corespunde idealului lor de partener. Evoluția relației ține de fiecare persoană. De altfel, atenția ar trebui îndreptată și asupra mediului profesional.

„Se pot produce schimbări în conducere sau în colectiv, ceea ce poate aduce oportunități de a valorifica conjunctura și de a alege ceea ce îi avantajează. Acest moment poate permite obținerea unor sponsorizări sau resurse necesare pentru proiecte personale sau profesionale”, spune Neti Sandu.

Zona carierei poate fi marcată de succes, în următoarele săptămâni, precum și de avantaje, oportunități și noi modalități pentru realizarea obiectivelor.

„Venus în casa partenerială continuă să favorizeze viața sentimentală, aducând momente de îndrăgostire și oportunități de a consolida relații, în timp ce Saturn și Neptun aduc structura și profunzimea necesare.

Astfel, Balanța se află într-o perioadă în care succesul profesional și evoluția sentimentală pot merge mână în mână, cu posibilități de dezvoltare pe ambele planuri”, mai arată Neti Sandu, conform Stirileprotv.ro.

