Neurologii vorbesc despre cel mai bun obicei pentru menținerea unei memorii bune după vârsta de 55 de ani. Ce ar trebui să faci zilnic

Vârsta înaintată aduce cu sine o teamă mai mare de declin fizic, dar și mental, cum ar fi pierderea memoriei. Uitarea frecventă a programărilor, pierderea regulată a obiectelor personale, schimbările frecvente de dispoziție – fără un motiv aparent – sau timpul îndelungat necesar pentru a finaliza sarcinile zilnice sunt doar câteva dintre cele mai frecvente semne.

Date despre Alzheimer

O formă avansată de declin cognitiv este reprezentată de unele boli neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer. Potrivit Societății Spaniole de Neurologie, citată de eleconomista.es, aproximativ 7 milioane de cazuri noi sunt detectate în Spania în fiecare an.

Cu toate acestea, aproape jumătate din aceste cazuri sunt atribuibile factorilor de stil de viață modificabili, ceea ce înseamnă că poate fi prevenit. Mai exact, există un obicei zilnic care are un impact semnificativ asupra creierului, inclusiv reducerea riscului de demență, și îl afectează atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Acest lucru este confirmat de patru neurologi într-un interviu acordat revistei Parade, iar obiceiul lor nu este altul decât plimbarea.

Conform diverselor studii neurologice, mersul pe jos zilnic contribuie la neurogeneză, adică la generarea de noi neuroni în hipocampus, ceea ce este fundamental pentru formarea amintirilor. Potrivit Dr. Joel Salinas, această activitate crește nivelurile factorului neurotrofic derivat din creier (BDNF), molecula specială care acționează ca un „îngrășământ”.

Dincolo de beneficiile sale „chimice”, îmbătrânirea determină și micșorarea naturală a creierului. Prin urmare, așa cum explică Sarah Buckingham, plimbarea crește fluxul sanguin, ceea ce poate determina literalmente creșterea ușoară a dimensiunii creierului.

„Spre deosebire de multe alte regiuni ale creierului, hipocampusul este deosebit de sensibil la fluxul sanguin”, spune neurologul Majid Fotuhi.

Faceți o plimbare, înainte de a lua o decizie importantă

În mod similar, așa cum subliniază profesorul de neurologie și neuroștiințe cognitive de la Universitatea Oxford, există dovezi că mersul pe jos poate îmbunătăți memoria de lucru pe termen scurt. Asta înseamnă că, dacă aveți o sarcină importantă de îndeplinit sau trebuie să luați o decizie, o plimbare bună poate fi cea mai bună modalitate de a vă ajuta să o îndepliniți cu succes.

În orice caz, cei patru experți subliniază că, pentru a experimenta orice beneficii, cel mai important lucru este să o faceți în mod regulat. Mai mult, mersul pe jos cu alții, mai ales mai târziu în viață, vă poate îmbunătăți și mai mult starea de spirit.

