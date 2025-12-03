Prima pagină » Actualitate » New York Times îl atacă pe Donald Trump. Președintele SUA, acuzat că stă noaptea pe Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, este somnoros

03 dec. 2025, 09:26, Actualitate
New York Times îl atacă pe Donald Trump / Sursa FOTO: screenshot video

Donald Trump este „monitorizat” atent de presa mainstream din State, iar ultimul atac lansat de New York Times este legat de un obicei pe care l-ar avea președintele. Concret, liderul de la Casa Albă ar petrece ore întregi noaptea pe rețeaua Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, se prezintă într-o stare cel puțin nepotrivită, fiind somnoros, scrie publicația menționată.

Presa americană, preluată și de europenii de la „La Stampa”, scrie că Trump a fost extrem de activ, din nou, în timpul nopții de luni spre marți, 2 decembrie, pe rețeaua de socializare Truth Social. Într-un interval de doar câteva ore, el a distribuit peste 150 de mesaje, menținând un ritm de aproximativ o postare la fiecare două minute.

Surprins cu ochii închiși la o ședință de cabinet

Conținutul a fost variat, incluzând critici la adresa rivalilor săi politici, partajarea mesajelor de la susținători și promovarea unor teorii ale conspirației referitoare la politicieni democrați și la evenimentele din 6 ianuarie 2021.

Unul dintre momentele notabile a fost redistribuirea unui clip video cu mesajul „Crăciunul este din nou fantastic!”, care conținea secvențe din filme și imagini de la Casa Albă.

Marți dimineață, însă, jurnaliștii New York Times au remarcat un contrast evident. În timpul unei ședințe de cabinet, președintele a fost filmat de camerele de televiziune stând aplecat pe spătarul scaunului și închizând ochii în mod repetat în timp ce alți oficiali vorbeau.

Iar acest episod nu este singular, după cum notează puternicul cotidian american. În ultimele luni, Donald Trump ar fi fost surprins în mai multe ipostaze similare, părând obosit la diverse conferințe și apariții publice. De fiecare dată, administrația prezidențială a negat speculațiile că acesta era somnoros. Atât președintele, cât și echipa sa de comunicare au respins ferm relatările din presă care sugerau un program de lucru redus sau semne de epuizare fizică și psihică.

„Mai energic decât acum 25 de ani”

De altfel, Donald Trump a și declarat public că se simte „mai energic decât acum 25 de ani”. Pentru a susține această poziție, chiar medicul său personal a emis recent un comunicat în care a descris starea de sănătate a președintelui ca fiind „excelentă”.

Referitor la analizele medicale efectuate în toamna precedentă, acestea au avut un caracter pur preventiv, a insistat medicul lui Trump.

Fluxul masiv de postări de luni noaptea a stârnit un interes considerabil în rândul jurnaliștilor americani. Un detaliu care a alimentat speculațiile a fost faptul că el a redistribuit de trei ori același material legat de prima doamnă, Melania Trump, generând întrebări despre starea ei de sănătate.

Până în prezent, Casa Albă nu a oferit nicio clarificare pe acest subiect.

Donald Trump a anulat toate actele semnate de Joe Biden cu Autopen. Mii de grațieri sunt în pericol: de la familia Biden, Armată, până la Fauci

Vânzarea Bitcoinului încetinește câștigul lui Trump din criptomonede. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard $

Trump anunță că nu va candida în 2028 la președinția SUA. Pe cine vede în locul său la Casa Albă

Cele mai noi