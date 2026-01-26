Prima pagină » Actualitate » Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”

Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”

Oana Zvobodă
26 ian. 2026, 11:44, Actualitate
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
Galerie Foto 7
Foto: Mihai Pop, Mediafax

Mai mulți nostalgici ai comunismului s-au adunat astăzi, 26 ianuarie, la mormântul lui Nicolae Ceaușescu, situat în Cimitirul Civil și Militar Ghencea din București. Ca în fiecare an, câțiva oameni au venit la locul de veci al fostului președinte al României pentru a-i aduce un omagiu de ziua sa de naștere. 

Timp de decenii, data de 26 ianuarie a ocupat un loc central în calendarul simbolic al regimului comunist din România. Ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu nu era o simplă aniversare personală, ci un moment de vârf al cultului personalității, construit și întreținut sistematic de partid și de aparatul de propagandă.

Foto: Mihai Pop, Mediafax

Nostalgicii comunismului s-au strâns la mormâtul lui Nicolae Ceaușescu de ziua sa de naștere

Astăzi, ca în fiecare an de la deces, mormântul soților Ceaușescu a fost acoperit cu multe coaroane de flori, tablouri și lumânări de nostalgicii perioadei comuniste. Câțiva dintre ei au vorbit cu melancolie depsre fostul președinte al României.

„Sunt în fiecare an; un singur an am lipsit. În rest, din ’90 încoace, am venit mereu, mereu, mereu. Vin pentru că sunt nostalgic, pentru că tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut foarte multe pentru acest popor. Nu a făcut un rău; a făcut răul necesar, dacă pot spune așa.

Ce pot să spun pentru oamenii care au venit aici, ca mine? Eu sunt un patriot pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu și voi fi în continuare. Văd lucrurile rău până în ziua de astăzi — rău, rău, rău. Toată clasa politică din ziua de astăzi este coruptă, foarte coruptă. Nu vedeți ce se întâmplă? Nu mi se pare ceva normal, dar asta este”, a declarat unul dintre oamenii prezenți la mormântul soților Ceaușescu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
11:58
Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
LIFESTYLE Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
11:45
Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
EXTERNE Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
11:19
Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
FLASH NEWS Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia
11:12
Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia
AUTO Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei
10:45
Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: Gândirea pozitivă ar putea întări sistemul imunitar
SPORT Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
12:31
Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
VIDEO Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
12:09
Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
SPORT Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
11:58
Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
SPORT Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
11:34
Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
NEWS ALERT Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
11:10
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
FLASH NEWS Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”
11:07
Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”

Cele mai noi

Trimite acest link pe