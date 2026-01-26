Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”

Mai mulți nostalgici ai comunismului s-au adunat astăzi, 26 ianuarie, la mormântul lui Nicolae Ceaușescu, situat în Cimitirul Civil și Militar Ghencea din București. Ca în fiecare an, câțiva oameni au venit la locul de veci al fostului președinte al României pentru a-i aduce un omagiu de ziua sa de naștere.

Timp de decenii, data de 26 ianuarie a ocupat un loc central în calendarul simbolic al regimului comunist din România. Ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu nu era o simplă aniversare personală, ci un moment de vârf al cultului personalității, construit și întreținut sistematic de partid și de aparatul de propagandă.

Nostalgicii comunismului s-au strâns la mormâtul lui Nicolae Ceaușescu de ziua sa de naștere

Astăzi, ca în fiecare an de la deces, mormântul soților Ceaușescu a fost acoperit cu multe coaroane de flori, tablouri și lumânări de nostalgicii perioadei comuniste. Câțiva dintre ei au vorbit cu melancolie depsre fostul președinte al României.

„Sunt în fiecare an; un singur an am lipsit. În rest, din ’90 încoace, am venit mereu, mereu, mereu. Vin pentru că sunt nostalgic, pentru că tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut foarte multe pentru acest popor. Nu a făcut un rău; a făcut răul necesar, dacă pot spune așa.

Ce pot să spun pentru oamenii care au venit aici, ca mine? Eu sunt un patriot pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu și voi fi în continuare. Văd lucrurile rău până în ziua de astăzi — rău, rău, rău. Toată clasa politică din ziua de astăzi este coruptă, foarte coruptă. Nu vedeți ce se întâmplă? Nu mi se pare ceva normal, dar asta este”, a declarat unul dintre oamenii prezenți la mormântul soților Ceaușescu.

AUTORUL RECOMANDĂ