Capcanele din spatele site-urilor care oferă reduceri false. Cum să ne ferim de escrocheriile online

26 ian. 2026, 12:43, Actualitate
Cea mai simplă regulă din comerțul online spune că, dacă oferta pare prea bună pentru a fi adevărată, înseamnă că așa și este, iar la mijloc e vorba de o înşelătorie. Din păcate, doar puțini români o mai respectă, cei mai mulți fiind cu gândul doar la „oportunitatea de neratat” de a cumpăra ce doresc la preţuri foarte mici.

Însă, tocmai de „foamea” după oferte se folosesc și escrocii digitali, care încasează banii pe comenzile primite și niciodată nu trimit bunurile promise.

„Am văzut o reclamă…”

Și, în cele mai multe cazuri, păgubiți nu își mai recuperează banii, deși depun plângere la poliţie.

Reduceri mari, nemaiîntâlnite în piață, pentru produse de cea mai bună calitate, începe un reportaj Observator Antena 1. Este vorba despre un site extrem de bine făcut, care în descriere se laudă că are magazin fizic chiar în centrul Capitalei, la doi paşi de Ateneul Român.

Într-adevăr, interiorul pare de lux, cu marfă care trezeşte imediat interesul doamnelor.

Doar că adresa trecută este în cu totul altă parte și nicidecum nu te duce la locația respectivă. De fapt, lipsa unei adrese complete pe site este un alt semn care trebuie să ne dea de gândit înainte să plasăm o comandă.

Ca să impresioneze, escrocii generează poze cu ajutorul inteligenţei artificiale. Corina este una dintre persoanele care au căzut victimă fraudelor cibernetice

„Am văzut o reclamă pe o reţea de socializare, mi-a plăcut foarte mult acel articol vestimentar. Iniţial, nu am făcut cercetări în legătură cu pagina, aşa că am dat comanda. Mi-a mai cerut încă o dată autorizare pentru al doilea articol vestimentar. Am încercat să sun la numărul de telefon afişat pe site. Ulterior, mi-a apărut acelaşi articol vestimentar pe o altă pagină”, a povestit ea.

Abia atunci a avut o bănuială că totul ar fi o țeapă și s-a gândit că a pierdut cei 350 de lei virați prin transfer bancar. S-a convins când la numărul de telefon de pe site nu a răspuns nimeni şi nici nu a găsit vreo opţiune de retur.

Şi alţi români, cumpărători de bună credinţă, au pățit la fel, plasând comenzi pe site-uri noi. „Mi s-a întâmplat să nu ma uit foarte bine la material sau la detaliile specifice şi am comandat şi a ajuns o porcărie”, a spus alt păgubit.

Cum să ne ferim de țepele de pe Internet

Ca să nu cădem în capcana hoţilor de pe internet, putem lua mai multe măsuri, pornind de la verificarea link-urilor pe site-uri de raportare a scam-urilor.

„Ar trebui să comandăm de pe site-uri care sunt din Uniunea Europeana măcar, dacă nu din România, să le putem verifica, la butonul de contact să avem toate datele sau trebuie să avem toate datele de identificare”, spune Sorin Mierlea, preşedintele Info Cons.

În schimb, Anca Isac, purtător de cuvânt al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, ne avertizează că salvarea datelor bancare pe site-uri de a căror autenticitate nu suntem siguri reprezintă una dintre cele mai frecvente greşeli. „Să fie vigilenţi, să folosească un card provizoriu, ale căror date nu mai sunt valabile după efectuarea plăţii sau chiar folosirea unui card bancar care are o sumă limitată de bani pe acesta folosit strict pentru tranzacţia respectivă”, este sfatul Ancăi Isac.

În 2025, un studiu de piață arăta că unul din şapte români a fost victima unei înşelătorii online. Plângerea la poliţie este singura modalitate prin care păgubiţii îşi pot maximiza şansele pentru a-şi recupera banii şi pentru a-i opri pe răufăcătorii din online.

