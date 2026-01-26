Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii

Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii

26 ian. 2026, 12:09, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție sancțiunile aplicate în cazul celor care au huiduit și au provocat incidente la manifestările de Ziua Unirii Principatelor Române. De altfel, publicistul a vorbit și despre discursurile ținute de Nicușor Dan la Iași și Focșani.

„Potrivit presei independente, care a publicat fără comentarii un amplu comunicat al Jandarmeriei Române, cei care l-au huiduit pe președintele Nicușor Dan, la Focșani și la Iași, sunt hăituiți, urmăriți penal, amendați în efortul de a da socoteală, pentru că au îndrăznit să-l huiduie pe însuși Nicușor Dan, mic de statură, mare de autoritate. Sigur, în comunicat se vorbește de grupuri organizate, de perturbarea imnului. Ba chiar la Focșani de zădărnicire. Avem de-a face, după părerea mea, cu o răzbunare, chiar dacă este arma prostului, poate fi folosită și de olimpicul Nicușor Dan.

Când unii jurnaliști independenți au căzut în capcana teatrului jucat de Nicușor Dan și la Focșani, și la Iași, unde ne-a vorbit de dreptul de a huidui, rețeaua de propagandă din presă și de pe rețelele sociale s-a pus în mișcare. Iată ce personalitate este Nicușor Dan… Olimpic. M-am plictisit. Ar trebui să scoatem din dicționar cuvântul olimpic. Dar sunt și olimpici care merg, acum, la Olimpiada de Iarnă. Eu eram sigur că e un teatru. S-a văzut pe fața lui, mai ales la Iași, că această boicotare a discursului, a prezenței lui la aniversarea Micii Uniri i-a căzut greu la stomac”, a spus Ion Cristoiu.

„Această Jandarmerie este sub controluil sinistrului milițian Cătălin Predoiu”

„Atunci s-a pus în mișcare Jandarmeria cu 2 scopuri. Primul – să-i hăituiască pe cei care l-au boicotat pe Nicușor Dan. Sunt clienți vechi ai Jandarmeriei, și anume suveraniștii, și prin comunicat să arate că nu a fost poporul, au fost grupuri organizate. Această Jandarmerie este sub controluil sinistrului milițian Cătălin Predoiu, care dă din toate codițele pe care le are ca să ajungă șef la SRI.

Atunci, ca să-i facă pe plac, a îndeplinit ordinul celui de la Cotroceni care s-a sufocat de mânie că nu-l iubește pe el poporul și, uite așa, Nicușor Dan a dovedit că e nu numai nevolnic, dar și răzbunător. Este o prostie. Pot să vă spun ca om care a urmărit relațiile președinților cu poporul că tot ceea ce a făcut el acum, împreună cu sinistrul milițian Cătălin Predoiu, se întoarce împotriva lui. Nimeni nu mai crede acum că el crede, la rândul lui, în dreptul de a huidui. În același timp, românii încep să fie atenți, că e nevolnic, dar e și răzbunător, și asta e mult mai periculos”, a conchis publicistul.

