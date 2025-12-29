Niculina Stoican face dezvăluiri din trecutul său. ”Nu am fost niciodată curioasă să aflu de tatăl meu, pentru că aveam viața mea”

Interpreta de muzică populară Niculina Stoican, în vârstă de 55 de ani, a făcut dezvăluiri din trecutul său și a vorbit despre tatăl său.



Niculina Stoican este una dintre cele mai îndrăgite artiste de folclor din zona Mehedinți. Este fiica celebrei interprete de muzică populară Angelica Stoican. De asemenea, Niculina Stoican a fost și jurat la emisiunea ”Vedeta populară”, moderată de Iuliana Tudor la TVR.

Cântăreața de muzică populară Niculina Stoican este căsătorită cu Vasile Stănescu, împreună cu care are un băiat, Vlad.

Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Niculina Stoican a vorbit despre tatăl său. Artista a mărturisit că l-a iertat în urmă cu mulți ani pe tatăl său, care a lipsit din viața ei în copilărie.

Niculina Stoican face dezvăluiri din trecutul său. ”Am ani buni de când l-am iertat pe tatăl meu, pentru că a fost regula după care mama mea m-a crescut”

”Cred că am fost mâhnită și tristă, în tinerețea mea, când eram mult mai vulcanică și anumite lucruri nu le treceam printr-o sită. Am ani buni de când l-am iertat pe tatăl meu, pentru că a fost regula după care mama mea m-a crescut. Îmi spunea că este tatăl meu și nu am dreptul să îl judec. Nu am fost niciodată curioasă să aflu de tatăl meu, pentru că aveam viața mea. Mai aveam replicile astea: «Nu mă interesează, nu vreau să știu de el». Și mama îmi spunea că nu am dreptul să fac așa ceva. «Tu trebuie să știi că este tatăl tău». Eu voiam să semăn cu mama, dar, de fapt, sunt identică cu tatăl meu. Am terminat Bacalaureatul cu 10 la limba și literatura română, el a fost profesor de limba română. Am niște chestiuni mostenite de la el. Ușurința aceasta cu care mă exprim, muzicalitatea limbii, acestea sunt daruri”, a mărturisit Niculina Stoican, potrivit spynews.ro.

Artista a vorbit și despre rolul bunicilor:

”Mama își urma cursul vieții ei și noi nu am simțit asta. Noi am avut bunicii, ăsta e rolul lor. Părinții trebuie să muncească și să se zbată pentru a face ce este cel mai bine pentru copilul lor. Bunicii sunt cei care îi înlocuiesc și dau dragostea nepoților pentru ca ei să nu simtă lipsa lor. Niciodată nu mi-a lipsit în lumea asta dragostea. M-am născut într-o dragoste supremă și la ora actuală sunt la fel de iubită: de publicul meu, de bărbatul meu, de băiatul meu. Sunt un om binecuvântat, pentru că sunt iubită de toată lumea. Bunica avea grijă să ne dea directivele necesare ca noi să rămânem învățați”.