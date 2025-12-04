Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan retrimite la Parlament legea de combatere a extremismului: nu e suficient de clară în definirea unor infracțiuni

Nicușor Dan retrimite la Parlament legea de combatere a extremismului: nu e suficient de clară în definirea unor infracțiuni

04 dec. 2025, 19:32, Știri politice
Nicușor Dan retrimite la Parlament legea de combatere a extremismului: nu e suficient de clară în definirea unor infracțiuni
Președintele Nicușor Dan MEDIAFAX FOTO

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis într-o postare pe pagina de Facebook că a retrimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică ordonanța de urgență care prevede combaterea extremismului. Oficialul spune că statul român trebuie să adopte o lege care să fie suficient de clară în definirea unor infracțiuni. 

„Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului. Statul român are datoria de a acționa ferm împotriva urii, xenofobiei și incitării la discriminare. Totuși, această datorie poate fi îndeplinită doar prin legi clare, previzibile și echilibrate. În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată și adâncirea neîncrederii în instituțiile statului. În forma actuală, legea este insuficient de clară în definirea unor infracțiuni. Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul. De exemplu, noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conține idei xenofobe, fără a face diferența între materiale de propaganda extremistă și opere literare sau texte istorice. România are nevoie atât de fermitate, cât și de echilibru. Ambele sunt esențiale pentru apărarea democrației”, a scris Nicușor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan e interesat de „energia nucleară și industria de apărare” din Coreea de Nord

De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul”

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat Constituția când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC pentru că încalcă 3 legi și de 2 ori legea fundamentală a României
20:46
Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat Constituția când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC pentru că încalcă 3 legi și de 2 ori legea fundamentală a României
POLITICĂ Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
16:21
Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
CONTROVERSĂ Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
15:20
Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
Ciceală îi suflă în ceafă lui Drulă în ultimul sondaj INSCOP
14:46
Ciceală îi suflă în ceafă lui Drulă în ultimul sondaj INSCOP
CONTROVERSĂ Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”
13:47
Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”
CONTROVERSĂ Activistul civic “angajat” la USR. De la lansarea lui Drulă, marșul Colectiv, acțiuni politice, acum și la omagierea lui Rebengiuc. Cum motivează activistul Marian Rădună, în exclusivitate pentru Gândul, implicarea sa politică
13:12
Activistul civic “angajat” la USR. De la lansarea lui Drulă, marșul Colectiv, acțiuni politice, acum și la omagierea lui Rebengiuc. Cum motivează activistul Marian Rădună, în exclusivitate pentru Gândul, implicarea sa politică
Mediafax
Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe din Europa
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
NU E O GLUMĂ! Cât costă căruciorul lui Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Unde se poate vota la alegerile locale de duminică. Precizările AEP
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
ESA intensifică cercetarea Pământului pe măsură ce viitorul agențiilor americane devine tot mai incert

Cele mai noi