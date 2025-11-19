Legea Novak, adică sporturile de echipă din România să folosească o pondere de minimum 40 la sută români, a intrat în vigoare.

Nai mulți deputați au reușit în 2025, avându-l drept principal inițiator pe deputatul Ciprian Paraschiv, cel care a elaborat și proiectul pentru noua Lege 4, și au pus cap la cap pașii procedurali pentru ca „regula 40” să devină lege prin modificarea Legii Sportului.

S-a votat legea Novak în Parlament! Ce spun numele grele din handbal, Gheorghe Tadici și Constantin Din

Parlamentul a votat favorabil, astfel că regula inițială, un ordin de ministru, a devenit acum obligatorie, având putere de lege în sportul românesc.

Textul este acum așa: „Ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă”.

Conform modificărilor, legea se va aplica începând cu sezonul competițional 2026-2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei.

Cota de 40% sportivi români a fost introdusă inițial printr-un ordin de ministru, emis de fostul ministru al Tineretului și Sportului, Eduard Novak (foto jos), în 2022.

Măsura, care a avut ca scop creșterea bazei de selecție a sportivilor români în perspectiva convocării la loturile naționale, nu a fost însă respectată decât în mică măsură de cluburile sportive.

Din: „Va trebui să fim foarte atenți cum o vom pune în practică”

„Unde e lege nu-i tocmeală. Este lege și e limpede că va trebui să o punem în practică. Va trebui să fim foarte atenți cum o vom pune în practică. Eu cred că trebuie să ne concentrăm foarte tare pe creșterea jucătorilor tineri, să avem un număr mult mai mare decât avem în momentul de față pentru a putea aplica această lege și cu rezultate foarte bune.

Atât timp cât vom avea un număr mic de sportivi va fi destul de dificil să obținem rezultate foarte bune, chiar și cu această lege.

Deci, din punctul meu de vedere, va fi prioritar pentru handbalul românesc să își concentreze toate forțele pentru a crește numărul de practicanți într-un timp foarte scurt”, a afirmat Constantin Din, președintele FR Handbal, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Bistrița.

Gheorghe Tadici: „Uitați-vă la Norvegia și Franța cum și-au protejat sportul”

„Felicitări, Eduard! Și felicitări tuturor care au militat pentru această lege. De acum vom avea 3 sportive sau sportivi obligatoriu, iar aria de selecție la naționale va creste. Au fost multe interese pentru stoparea acestei legi. Multora nu le convenea acest ordin.

Dar, nu era normal să cheltuim banii publici pe salarii foarte mari doar cu jucătoarele străine. Am umplut loturile doar de asemenea jucătoare, iar apoi voiam pretenții de la naționalele noastre, nu? Nu e vorba de nicio discriminare. Nu se ia dreptul la muncă nimănui. Ne protejăm sportul românesc.

Uitați-vă la Norvegia și Franța cum și-au protejat sportul. Sunt cluburi În România cu bugete de peste 2. 500.000 de euro, unele ajung și la 4 milioane de euro din banii publici. Trebuie să le dăm șansa să joace și sportivilor români

Dar, asta nu înseamnă că acum peste noapte vom bate din palme și am rezolvat totul, cu legea Novak.

Nu poți peste noapte să faci bine atât de repede, ceea ce tu ai pierdut în cinci ani. Trebuie să trecem la treabă și să scoatem handbaliste sau handbalișți, eu vorbesc despre sportul în care eu activez”, a spus Gheorghe Tadici, pentru ProSport.

