Aproape 70 de milioane de euro! Atât au cheltuit prezidențiabilii în 2024 și 2025, din banii românilor, pe campanii. 25 de milioane de euro au costat doar campaniile electorale la Președinție, cu rezultate anulate. George Simion, Nicușor Dan și Cristian Terheș au pierdut milioane de euro din cauza neregulilor. Gândul publică în exclusivitate cifrele și sumele oficiale

Românii au scos din buzunar aproape 70 de milioane de euro pentru campaniile prezidențiabililor din 2024 și 2025, iar 25 de milioane de euro ne-a costat doar campania electorală din 2024, ale cărei rezultate au fost anulate de CCR. Statul a aruncat practic banii românilor pe fereastră. Campania electorală din 2025 ne-a costat aproape dublu față de cea inutilă din 2024. Anul acesta vorbim de alte 43 milioane euro, pe care tot românii le-au decontat. Însă au fost și probleme. În cazul lui George Simion (AUR), Nicușor Dan – actualul președinte al României – și Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român), Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a constatat o serie de nereguli. Astfel, a oprit de la rambursare 18,3 milioane de lei, adică 3,6 milioane de euro, bani publici.

Motivul îl reprezintă unele nereguli în ceea ce privește modul în care au fost folosite sumele respective sau erorile descoperite în documentele justificative prezentate de prezidențiabili.

La solicitarea Gândul, AEP a transmis – în exclusivitate – sumele cheltuite de la bugetul de stat pentru campania prezidențiabililor în alegerile din 2024 (anulate) și din 2025, desfășurate în două tururi, pe 4 și 18 mai.

Candidatul independent Călin Georgescu a fost singurul care nu a solicitat decontarea unor sume de bani de la bugetul de stat pentru alegerile prezidențiale – anulate de Curtea Constituțională a României (CCR) – din anul 2024.

Trebuie precizat că – potrivit Legii nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată – AEP rambursează sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel naţional doar în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv candidatul independent au/a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional.

Campania prezidențiabililor din 2024, sfârșită în alegeri anulate, ne-a costat aproape 25 de milioane euro

Potrivit informațiilor transmise de AEP în exclusivitate pentru Gândul, partidele și candidații înscriși în cursa prezidențială din 2024 au solicitat și au primit următoarele sume:

PSD – 56.576.410,56 lei

– 56.576.410,56 lei PNL – 17.650.605,51 lei

– 17.650.605,51 lei USR – 30.218.232,39 lei

– 30.218.232,39 lei AUR – 6.714.821,32 lei

– 6.714.821,32 lei UDMR – 1.632.019,24 lei

– 1.632.019,24 lei FORȚA DREPTEI – 486.357,66 lei

– 486.357,66 lei Candidatul independent Mircea Geoană – 9.059.830,44 lei

– 9.059.830,44 lei Candidatul independent Cristian Diaconescu – 418.244, 14 lei.

– 418.244, 14 lei. Partidul Național Conservator Român – 277.338, 12 lei

– 277.338, 12 lei Partidul Liga Acțiunii Naționale – 88.990 lei

– 88.990 lei Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională a solicitat 16.668, 05 lei, dar nu a primit bani de la bugetul de stat.

a solicitat 16.668, 05 lei, dar nu a primit bani de la bugetul de stat. Candidatul independent Ana Birchall – 189.122,43 lei.

Per total, campania electorală a prezidențiabililor din anul 2024 a scos din buzunarelor românilor 123.311.971,81 lei, respectiv 24.662.394,362 euro.

Pentru campania prezidențiabililor din 2025, românii au scos din buzunar peste 43 milioane euro

În anul 2025, campania electorală pentru Președinția României au avut loc în două tururi de scrutin, pe 4 și 18 mai. În turul al doilea au intrat Nicușor Dan și George Simion (AUR), iar Nicușor Dan – 53,6% din voturi față de 46,4% voturi obținute de contracandidatul său – a devenit președinte al României.

În exclusivitate pentru Gândul, AEP a transmis și sumele care au fost cheltuite de la bugetul de stat cu ocazia alegerilor din 2025 – campania prezidențiabililor -, dar și sumele care nu vor fi decontate pentru Nicușor Dan, George Simion și Cristian Terheș, cel care a cerut anularea alegerilor din 2024.

George Simion, Nicușor Dan și Cristian Terheș – nu primesc înapoi 3,6 milioane de euro din cauza neregulilor

Sumele decontate de la bugetul de stat – pentru candidații care au intrat în cursa pentru Președinția României, în 2025 – au fost următoarele, potrivit cifrelor transmise de AEP.

Crin Antonescu (candidat din partea PNL/PSD/UDMR) 62.016.123,98 lei + 671.180,50 lei + 1.824.933,23 lei . Suma totală – 64.512.237,71 lei .

(candidat din partea PNL/PSD/UDMR) . Suma totală – . Candidatul independent Victor Ponta – 34.581.323,40 lei.

– George Simion – a solicitat decontarea sumei de 69.139.606,16 lei. I-a fost decontată suma de 51.934.744,54 lei.

Suma care nu a fost decontată din cauza unor nereguli (potrivit Art 48, alin 11, litera c din Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.) – 17.204.861, 62 lei.

Cristian Terheș – a solicitat decontarea sumei de 200.000 lei.

Nu a fost decontată suma solicitată – potrivit Art. 48, alin. 3 din aceeași lege.

Candidatul independent Nicușor Dan – a solicitat decontarea sumei de 34.581.323,40 lei. A fost decontată suma de 59.951. 125,97 lei.

Și în cazul lui Nicușor Dan există o sumă care nu este decontată – respectiv 930.283, 10 lei, conform Art.48, alin 11, litera c și aliniatul 13 din legea menționată mai sus.

Campania prezidențiabililor din anul 2025 a scos din buzunarelor românilor 210.979.431,62 lei , respectiv 42.195.886,324 euro .

, respectiv . În total, campaniile prezidențiabililor din 2024 (campanie anulată de CCR) și cea din 2025 (două tururi) i-au costat pe români nu mai puțin de 66.858.280,686 euro.

În cazul lui Simion, AEP nu va deconta suma de 17.204.861, 62 lei. Liderul AUR: „Motive inventate”

AEP nu va deconta suma de 17.204.861, 62 lei în cazul lui George Simion. Au existat nereguli constate, acestea fiind prevăzute la Art. 38 din Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.

„Art. 48 – (11) – Sumele cheltuite pentru campania electorală nu se rambursează în următoarele situaţii:

c) în cazul utilizării contribuţiilor pentru campania electorală cu încălcarea prevederilor Art. 38 alin. (2)”

„Art. 38 alin. (2)

a) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

b) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

d) cheltuieli pentru afişe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

e) cheltuieli pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

f) cheltuieli pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

g) cheltuieli pentru comisioane bancare”.

George Simion a anunțat – într-o conferință de presă – că a fost amendat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi nu i se rambursează o sumă considerabilă din campania electorală, aproape 3,5 milioane de euro.

„Doar pentru faptul că nu le-am spus de fiecare dată, nu le-am spus tare, răspicat, nu înseamnă că aceste piedici din partea puterii politice din România nu au existat sau au încetat să fie aplicate asupra noastră. Ştiţi cu toţii, subiectul rambursării cheltuielilor pentru alegerile prezidenţiale, rambursări de care Nicuşor Dan a beneficiat. În cazul nostru anunţăm că am fost amendaţi de Autoritatea Electorală Permanentă şi nu ni se rambursează o sumă considerabilă, aproape 3,5 milioane de euro, pe motive inventate”, a precizat George Simion.

Liderul AUR a mai declarat că va cere, în instanţă, revizuirea proceselor verbale privind rambursarea cheltuielilor din campanie.

„Ne simţim efectiv ţintiţi de actuala putere şi de instituţii, de o parte a instituţiilor statului român. Avem pregătite toate căile juridice să ne luptăm cu nedreptatea care ni se face nouă ca partid, ca membri în conducerea Alianţei pentru Unirea Românilor”, a spus George Simion.

În cazul lui Nicușor Dan, AEP nu va deconta suma de 930.283,10 lei

Și în cazul lui Nicușor Dan, ca și în cazul lui George Simion, AEP invocă Art. 48 din din Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, numai că nu este vorba doar de alin. 11 – prezentat mai sus – ci de alin. 13 din același articol.

Documentele justificative care prezintă erori trebuie corectate de „competitorul electoral”, din proprie inițiativă sau la cererea autorității de control. Cum Nicușor Dan nu a corectat respectivele documente justificative, AEP nu va deconta suma de 930.283, 10 lei.

„(13) Eventualele neconcordanţe şi/sau erori din documentele justificative pot fi corectate de competitorul electoral până la finalizarea controlului Autorităţii Electorale Permanente. În cazul în care erorile nu sunt corectate din proprie iniţiativă sau la cererea autorităţii de control, suma conţinută în documentul justificativ respectiv nu va mai fi validată şi rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă”, se arată la Articolul 48.

Nicușor Dan: „O să contestăm asta, o să fie un proces și procesul ăsta probabil că va dura”

Întrebat de Gândul ce se va întâmpla cu banii pe care nu i-a cheltuit în campania pentru Cotroceni, Nicușor Dan a spus că se va adresa instanței de judecată.

„Da, da, mulțumesc de întrebare. Banii au venit acum vreo două sau trei zile, ca să ne precizăm, să ne localizăm în spațiu și timp. Au venit acum vreo trei zile. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58,5 milioane împrumutați și 2,5 milioane donați.

Din cele 61, dacă AEP mi-ar fi restituit toți banii pe care i-am cheltuit, aș fi rămas cu 2,5 milioane și s-ar fi pus problema ce fac cu ei. AEP mi-a restituit 60 de milioane, deci cu un milion de lei mai puțin, aproximativ.

Deci, după ce voi plăti cele 58,5 milioane împrumuturi, vor rămâne un milion și jumătate, restul de un milion pe care nu mi l-a dat înapoi AEP o să contestăm asta, o să fie un proces și procesul ăsta probabil că va dura, așa cum știu eu cu instanțele de contencios, cam doi ani.

Deci vorbim de un milion și jumătate acum și un milion eventual peste 2 ani, și îmi mențin ideea de a-i da către organizații civice, nu sociale”, a spus Nicușor Dan (informații detaliate AICI)

În cazul lui Cristian Terheș, AEP nu a decontat 200.000 lei

Cristian Terheș a cerut decontarea sumei de 200.000 lei din campanie, dar AEP nu o va deconta.

AEP invocă Articolul 48, alineatul 3, din Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a

campaniilor electorale, republicată.

(3) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European şi Preşedintele României, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv candidaţilor independenţi, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel naţional în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv candidatul independent a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional”, se arată în Art. 48 din Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006, republicată.

