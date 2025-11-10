Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare

Președintele României, Nicușor Dan, a participat luni la conferința dedicată Cooperării Industriale în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană.

Nicușor Dan a declarat că Germania este cel mai mare partener comercial al României și că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare în Europa de Sud-Est. Șeful statului a menționat și că industria de apărare intră într-o etapă tot mai dependentă de tehnologie și a subliniat că nu este vorba despre relocarea producției, ci despre construirea comună de capabilități.

„Germania este principalul investitor străin în România. Suntem într-un context pe care nu ni l-am dorit, dar suntem nevoiți să creștem în Europa industria de apărare în mod accelerat și această necesitate poate reprezenta o oportunitate pentru colaborarea dintre România și Germania. Nu vorbim de relocare, ci de construirea comună de capabilități. România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și industrie. Pentru că are o tradiție, asta înseamnă că există oameni. Intrăm într-o zonă de industrie de apărare care necesită tot mai multă tehnologie și aici România stă destul de bine. Apoi, vedem că parte din problemele pe care le pune azi industria de apărare au soluții similare cu cele care au fost deja dezvoltate în industria de automotive,” a transmis președintele.

Nicușor Dan a enumerat tradiția industrială, forța de muncă calificată, progresul tehnologic și experiența acumulată în sectorul auto, a cărei expertiză este tot mai relevantă pentru cerințele actuale ale industriei de apărare.

