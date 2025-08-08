Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia

Ruxandra Radulescu
08 aug. 2025, 14:52, Știri politice
Luni, în cadrul Comitetului pentru funeraliile de stat, președintele Nicușor Dan ar fi solicitat să țină un discurs la catafalcul lui Ion Iliescu și să nu mai ia cuvântul apropiații defunctului, precum Adrian Năstase, Victor Opaschi sau Ionuț Vulpescu. Joi, 7 iulie, Președinția nu ar mai fi anunțat că Nicușor Dan s-a răzgândit în privința deciziei și într-un final nimeni nu a mai ținut discursul de „adio” pentru fostul șef de stat Ion Iliescu.

Potrivit legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale, comitetul de organizare a funeraliilor de stat, stabilit în februarie 2024, prin Hotărâre de Guvern de fostul premier Marcel Ciolacu, cuprinde 8 reprezentanți de instituții: Administrația Prezidențială, SGG/ Guvern, Cancelaria Premierului/ Guvern, MAI, MAE, MApN, Secretariatul de stat pentru Culte și SPP, transmite AlephNews.

Comitetul pentru funeraliile de stat s-a reunit luni, la Guvern, cu o zi înainte de moartea fostului președinte Ion Iliescu.

Reprezentantul Președinției ar fi anunțat în comitetul funeraliilor de stat că Nicușor Dan va rosti un discurs de rămas bun în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în Ziua Doliului Național, joi (ieri), lângă catafalcul pe care urma să fie depus fostul președinte Ion Iliescu.

În cadrul aceleiași ceremonii, au fost propuși să vorbească Adrian Năstase, Victor Opaschi și Ionuț Vulpescu.

Președinția a cerut ca apropiații lui Ion Iliescu să nu mai țină discursul de adio

Surse din comitet afirmă pentru sursa citată că, atunci când Președinția ar fi aflat că la înmormântarea lui Ion Iliescu vor vorbi apropiații acestuia, menționați mai sus, instituția ar fi susținut că nu trebuie să mai vorbească nimeni la catafalcul fostului președinte, din moment ce va ține un discurs actualul șef al statutului. S-ar fi decis, așadar, să nu mai ia nimeni cuvântul la catafalcul fostului președinte.

Cu toate acestea, joi, chiar în ziua funeraliilor de stat și a doliului național, în contextul presiunilor publice făcute atât de liderii USR, cât și de susținătorii partidului, care s-au opus zilei de doliu național pentru Ion Iliescu, președintele Nicușor Dan nu a mai ținut discursul. Mai mult, șeful statului nici măcar nu ar fi anunțat Comitetul că s-a răzgândit.

Nicușor Dan, așteptat până în ultimul moment la funeralii

Acesta s-ar fi lăsat așteptat până în ultimul moment să coboare din biroul său de la Palatul Cotroceni, deși decisese nu numai că nu mai vorbește în sala Unirii, lângă catafalc, dar și că nu mai participă la ceremonie.

Deoarece președintele Nicușor Dan ar fi decis să nu mai țină discursul, nici apropiații lui Ion Iliescu, nu au mai putut rosti un mesaj oficial adio, fapt ce contravine inclusiv procedurilor internaționale, în astfel de situații.

Apropiații lui Nicușor Dan ar fi încercat să impună o altă locație în locul Mănăstirii Cotroceni

Ulterior acoliții lui Nicușor Dan ar fi încercat să convingă reprezentanții din Comitet că funeraliile lui Ion Iliescu nu ar trebui să aibă loc în Biserica Palatului Cotroceni, pe care chiar fostul președinte Iliescu a reclădit-o, cu sprijinul Fundației Cantacuzino, în 2004, după ce din ordinul lui Nicolae Ceaușescu fusese dărâmată cu 2 decenii mai devreme, în 1984.

Motivele invocate ar fi fost că Biserica Mănăstirii Cotroceni este prea mică pentru un eveniment atât de important și că nu ar încăpea sicriul cu trupul neînsuflețit al defunctului, sau că locația nu va face față numărului de oameni care vor participa la solemna ceremonie.

Administrația Prezidențială ar fi propus alte locații inadecvate, respinse de majoritatea celor din comitet, astfel că s-a decis ca funeraliile să aibă loc la Biserica Mănăstirii Cotroceni.

FOTO: Mediafax

