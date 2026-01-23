Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic”

Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic”

23 ian. 2026, 08:45, Actualitate
Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției:
Nicușor Dan a vorbit despre acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Radu Marinescu. Șeful statului a declarat că în anii 1990-2000, era ceva obișnuit ca profesorii îndrumători să încurajeze oamenii să se inspire din diferite lucrări. Președintele României a trasmis că ”o parte din oamenii ăştia sunt parte din elita politică a României de azi”.

Cum a comentat Nicușor Dan acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Radu Marinescu

Conducătorul statului a subliniat că există bătălii mai importante decât situația prin care trece Radu Marinescu, acuzat de jurnalista Emilia Șercan cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării sale de doctorat conțin text copiat, cum ar fi justiția, evaziunea fiscală sau un proiect economic pentru România.
”Noi am avut o perioadă, anii 1990-2000, în care era o obişnuinţă în universităţile din România, pentru o parte dintre profesori îndrumători, să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo. Plagiat, în fapt. O parte din oamenii ăştia sunt parte din elita politică a României de azi. Nu există o contrapondere politică faţă de această realitate. Eu, ca să vă spun foarte tranşant, sunt bătălii mai importante, cum ar fi justiţia, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România, în care eu doresc să mă implic”, a subliniat preşedintele.

Lucrarea de doctorat a ministrului Justiției va fi analizată de Comisia de Etică a Univeristății din Craiova

După ce Radu Marinescu a respins public acuzațiile junalistei, Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis să analizeze două sesizări care îl vizează pe Radu Marinescu, acuzat de plagiat.
”Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”, a declarat Marinescu, după ancheta jurnalistică făcută de Emilia Șercan.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a primit invitația și a publicat-o pentru a nu fi nevoit să răspundă imediat. A așteptat poziția Parisului”
09:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a primit invitația și a publicat-o pentru a nu fi nevoit să răspundă imediat. A așteptat poziția Parisului”
REACȚIE Victor Ponta: „Președintele nostru privește preocupat, dar nu participă”
09:00
Victor Ponta: „Președintele nostru privește preocupat, dar nu participă”
INCIDENT Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit
08:55
Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Ani de zile s-au bazat pe statul subteran american și pe sorosiștii din America”
08:00
Adrian Severin: „Ani de zile s-au bazat pe statul subteran american și pe sorosiștii din America”
ACTUALITATE Victor Ponta: „În 2024 am spus că se schimbă lumea. M-am văzut cu toți liderii importanți români. Toți mi-au dat dreptate, dar n-au făcut nimic”
07:37
Victor Ponta: „În 2024 am spus că se schimbă lumea. M-am văzut cu toți liderii importanți români. Toți mi-au dat dreptate, dar n-au făcut nimic”
ACTUALITATE 23 Ianuarie, calendarul zilei: Tiffani Thiessen împlinește 52 de ani. Ilfov devine al șaptelea sector al Capitalei
07:15
23 Ianuarie, calendarul zilei: Tiffani Thiessen împlinește 52 de ani. Ilfov devine al șaptelea sector al Capitalei
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
De ce câinii mănâncă iarnă și când ar trebui să fie duși la veterinar?
REȚETE Rețeta de gogoși care datează din anul 1900. Nu ai nevoie nici de drojdie nici de praf de copt
09:23
Rețeta de gogoși care datează din anul 1900. Nu ai nevoie nici de drojdie nici de praf de copt
FLASH NEWS Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”
09:23
Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”
SPORT Elias Charalambous i-a distrus pe jucători după ce FCSB a fost demolată de Dinamo Zagreb. „Când doar stai și te uiți primești gol”
09:13
Elias Charalambous i-a distrus pe jucători după ce FCSB a fost demolată de Dinamo Zagreb. „Când doar stai și te uiți primești gol”
CONTROVERSĂ O instanță engleză l-a acuzat pe actorul Russell Brand de încă două infracțiuni sexuale
08:56
O instanță engleză l-a acuzat pe actorul Russell Brand de încă două infracțiuni sexuale
FLASH NEWS Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”
08:45
Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”

Cele mai noi

Trimite acest link pe