Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic”

Nicușor Dan a vorbit despre acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Radu Marinescu.

Conducătorul statului a subliniat că există bătălii mai importante decât situația prin care trece Radu Marinescu, acuzat de jurnalista Emilia Șercan cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării sale de doctorat conțin text copiat, cum ar fi justiția, evaziunea fiscală sau un proiect economic pentru România.

”Noi am avut o perioadă, anii 1990-2000, în care era o obişnuinţă în universităţile din România, pentru o parte dintre profesori îndrumători, să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo. Plagiat, în fapt. O parte din oamenii ăştia sunt parte din elita politică a României de azi. Nu există o contrapondere politică faţă de această realitate. Eu, ca să vă spun foarte tranşant, sunt bătălii mai importante, cum ar fi justiţia, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România , în care eu doresc să mă implic”, a subliniat preşedintele.

Lucrarea de doctorat a ministrului Justiției va fi analizată de Comisia de Etică a Univeristății din Craiova

După ce Radu Marinescu a respins public acuzațiile junalistei, Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis să analizeze două sesizări care îl vizează pe Radu Marinescu, acuzat de plagiat.

”Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”, a declarat Marinescu, după ancheta jurnalistică făcută de Emilia Șercan.