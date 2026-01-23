Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic”

Nicușor Dan a vorbit despre acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Radu Marinescu. Șeful statului a declarat că în anii 1990-2000, era ceva obișnuit ca profesorii îndrumători să încurajeze oamenii să se inspire din diferite lucrări. Președintele României a trasmis că ”o parte din oamenii ăştia sunt parte din elita politică a României de azi”.
Cum a comentat Nicușor Dan acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Radu Marinescu
Conducătorul statului a subliniat că există bătălii mai importante decât situația prin care trece Radu Marinescu, acuzat de jurnalista Emilia Șercan cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării sale de doctorat conțin text copiat, cum ar fi justiția, evaziunea fiscală sau un proiect economic pentru România.
”Noi am avut o perioadă, anii 1990-2000, în care era o obişnuinţă în universităţile din România, pentru o parte dintre profesori îndrumători, să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo. Plagiat, în fapt. O parte din oamenii ăştia sunt parte din elita politică a României de azi. Nu există o contrapondere politică faţă de această realitate. Eu, ca să vă spun foarte tranşant, sunt bătălii mai importante, cum ar fi justiţia, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România, în care eu doresc să mă implic”, a subliniat preşedintele.
Lucrarea de doctorat a ministrului Justiției va fi analizată de Comisia de Etică a Univeristății din Craiova
După ce Radu Marinescu a respins public acuzațiile junalistei, Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis să analizeze două sesizări care îl vizează pe Radu Marinescu, acuzat de plagiat.
”Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”, a declarat Marinescu, după ancheta jurnalistică făcută de Emilia Șercan.