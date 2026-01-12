Prima pagină » Știri politice » Ministrul Justiției contraatacă în controversa plagiatului: „De ce acum? De ce eu?”. Legătura cu selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă

Cristian Lisandru
12 ian. 2026, 08:45, Știri politice
La doar 4 zile după ce Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete, a fost lansat un atac dur la adresa acestuia. Radu Marinescu a fost acuzat – de jurnalista Emilia Șercan – că a plagiat în teza sa de doctorat din 2009, dar scenariul este unul mult mai complicat decât pare la prima vedere.

De altfel, cu 3 zile în urmă, Gândul a avertizat că procedura de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete – dar și viitoarele numiri la SIE și SRI – vor declanșa o „bătălie politică” de proporții și a prezentat trei scenarii posibile. (mai multe informații AICI).

Primul scenariu prezentat de Gândul – eventuala demitere a lui Radu Marinescu, preluarea interimarului la Justiție de premierul Bolojan și numiri la SIE/SRI în „tandem” cu Nicușor Dan – a fost declanșat prin acuzațiile pe care jurnalista Emilia Șercan i le-a adus lui Radu Marinescu.

Pentru a-l demite pe Marinescu, Ilie Bolojan are nevoie de un motiv, iar scenariul a primit deja prima filă.

Radu Marinescu: „Respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU”

După ce a fost acuzat de plagiat, Radu Marinescu, ministrul Justiției, a contraatacat. Acesta a pornit de la două întrebări esențiale – „De ce acum? De ce eu?” – și a precizat, de la bun început, că articolul redactat de Emilia Șercan este unul „defăimător”, „plin de contradicții”.

De ce acum? De ce eu? Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor , impus ministru de clanuri cu interese obscure etc), articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!

Ar fi de spus următoarele:

  • Am absolvit, ca șef de promoție, cu studii la zi și fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova.
  • Am intrat, imediat după absolvirea facultățiii ,în avocatură și am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competența mea profesională fiind recunoscută și prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internațional în cadrul Federației Barourilor Europene.
  • În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat,teza de doctorat ,sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru.
  • Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică , în conformitate cu legislația din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate.​

Precizez și că nu dețin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universității din Craiova.

Cu privire la susținerile doamnei jurnaliste Șercan, despre dubii vizând standardele de etică, de calitate științifică ale lucrării, precum și de legalitate, este necesar să precizez ca respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU, conform legii atunci în vigoare”, a precizat ministrul Justiției în mediul online.

Radu Marinescu: „Simple alegații mediatice”

Ministrul Justiției precizeazăcă adevărul nu poate fi „sinonim cu simple alegații mediatice”.

În măsura în care cineva le contestă, chiar și după aproape 20 de ani , are posibilitatea deplina să se adreseze organismelor in drept, conform legii, adevărul neputând fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare (as fi plagiat dar în subsol apare ca sunt citate opere ale autorilor din care s-ar fi inspirat și pe care i-au citat și autorii despre care se susține ca ar fi fost preluați , unele texte sunt de fapt reformulate juridic așadar nu preluate copy paste cum suna acuzația dar ar putea exista chipurile o conspirație cu complici, intermediari sau chiar o lucrare neidentificată plagiată, ca as fi plagiat istoria probelor, care e de fapt una singură sau alte chestiuni de acest fel, de unanimitate conceptuală juridică, ca am fi prezentat spețe mai vechi în condițiile în care tratăm despre codurile vechi etc).

Amintesc în acest cadru și ca, potrivit deciziei nr. 364, din 8 iunie 2022 , a Curții Constituționale (obligatorie), aceste standarde nu pot fi reexaminate cu relevanță juridică, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii științifice a lucrării, neexistând niciun temei constituțional sau legal în acest sens.

Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii, fără abateri și cu succese profesionale recunoscute, iar în mandatul ministerial prin evaluarea pe care o face Parlamentul, care a învestit acest guvern. Vă mulțumesc!”, a scris Radu Marinescu pe pagina sa de Facebook.

