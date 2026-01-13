Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, se gândește să o dea în judecată pe Emilia Șercan pentru articolul în care este acuzat de plagiat. Marinescu spune că articolul e „defăimător și plin de contradicții” și că a respectat toate regulile academice atunci când și‑a scris doctoratul în 2009.

„Eu am un mare respect pentru jurnaliști, investigația jurnalistică, care se face obiectiv, într-un mod imparțial și cu validare din partea celor care pot stabili adevărul. Dar când astfel de investigații capătă aspect personal defăimător, denigrator, în mod ciudat asociat unor demersuri instituționale pe care eu le-am realizat, sigur că analizez și eventualitatea unor reacții juridice„, spune Marinescu despre posibilitatea de a o da în judecată pe jurnalista Emilia Șercan.

Radu Marinescu spune că este surprins de acuzații și că se întreabă dacă „ținta nu e să fiu înlăturat de la Ministerul Justiției”.

Acuzațiile jurnalistei Emilia Șercan

Tot scandalul a pornit de la o investigație semnată de Emilia Șercan și publicată în PressOne, în care jurnalista susține că teza de doctorat în Drept a ministrului Marinescu, intitulată „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, conține texte copiate fără citare corectă din alte lucrări.

Potrivit lui Șercan, 140 de pagini din cele 247 ale lucrării ar fi preluate din alte surse fără marcaje sau ghilimele, ceea ce înseamnă că peste 56% din teza de doctorat este plagiată.

Emilia Șercan a spus despre această teză că este „un plagiat grosolan”, în care fragmente întinse pe zeci de pagini au fost luate cuvânt cu cuvânt din alte lucrări.

„De mult nu am mai văzut un plagiat atât de grosolan, cu hălci de text luate consecutiv dintr-o singură sursă.”, spune jurnalista.

Marinescu nu ia în calcul o demisie

Acuzațiile au venit într‑un moment sensibil pentru Justiție. Marinescu tocmai demarase proceduri pentru numirea noilor șefi ai marilor parchete: DNA, DIICOT și Parchetul General. Scandalul ar putea suspenda sau afecta aceste proceduri, ba chiar că ar putea duce la înlocuirea lui Marinescu sau la numirea lui Bolojan pentru interimatul Ministerului Justiției.

Până acum, Marinescu a refuzat să demisioneze și spune că nu va pleca din funcție doar pentru că a apărut o acuzație neconfirmată oficial: „Nu, evident că nu (îmi dau demisia), atâta vreme cât o acuzație nu e confirmată oficial ca fiind o certitudine.”