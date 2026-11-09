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Nicușor Dan pregătește o conferință de presă-maraton pentru mâine seară. Surse de la Cotroceni au declarat în exclusivitate pentru Gândul că președintele pregătește un raport privind cele 6 luni de criză politică care au culminat cu numirea guvernului Niculescu. Nu va fi prezentat și raportul privind anularea alegerilor

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Nicușor Dan pregătește o conferință de presă maraton pentru marți seară, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor Gândul, președintele va veni cu „un fel de discurs privind starea națiunii” în cadrul căruia va prezenta un raport privind cele șase luni de criză politică, de la momentul moțiunii de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan până la învestirea Guvernului Luca Niculescu. Președintele României a anunțat conferința de presă cu 24 de ore înainte, prin intermediul unui videoclip publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Surse de la Cotroceni au declarat pentru Gândul că șeful statului își dorește ca prin această conferință să răspundă la întrebările din spațiul public, să explice deciziile politice din ultimele șase luni, inclusiv gesturile făcute în timpul negocierilor pentru formarea Guvernului, intrarea PSD la guvernare și ezitările care au marcat perioada de criză.

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Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 nu va fi prezentat cu această ocazie.

Nicușor Dan a anunțat conferința cu 24 de ore înainte

Președintele a anunțat public conferința de presă cu 24 de ore înainte. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa oficială de Facebook. Videoclipul vine însoțit și de un mesaj în care Nicușor Dan îi invită pe români să urmărească declarațiile sale de la Palatul Cotroceni.

„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a președintelui.

Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale nu va fi prezentat în conferința de mâine

Unul dintre subiectele care rămân în afara bilanțului pregătit de președinte este raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit surselor de la Cotroceni, documentul nu va fi prezentat în cadrul conferinței de presă de marți seară. Subiectul raportului a revenit în atenția publică săptămâna trecută, când Nicușor Dan a fost întrebat de reporterul Gândul dacă documentul este finalizat și dacă va fi făcut public până la sfârșitul acestui an.

Întrebat dacă raportul va fi gata în acest an, președintele a evitat să ofere un răspuns concret și a anunțat că va organiza o conferință de presă în săptămâna următoare.

„Facem conferință de presă săptămâna viitoare și răspundem la întrebări”, a declarat atunci Nicușor Dan.

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