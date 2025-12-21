Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan din „clanul Reziștilor” vrea să lase Justiția în pielea goală ca să o îmbrace el cu „haina de călău”!

Adina Anghelescu
21 dec. 2025, 19:00, Actualitate
Avem la Cotroceni un Președinte ticăloșit sub stindardul Reziștilor. Care face pe naivul, pe împiedicatul în meandrele protocolului de gradul zero. E doar o mască. Nicușor nu e deloc așa. Calculează. Și cum știm bine că drumul spre iad e pavat cu bune intenții, tot așa și Președintele românilor se folosește mișelește de motivația tâșnită din capul Meduzei Recorder, conform căreia Justiția e ruptă, coruptă și capturată pe dimprejur, și trebuie să fie luată înapoi. Dar mai întâi trebuie pusă cu capul pe butuc!

După ultimele declarații, îmi este clar în ce situație ne aflăm acum. Nicușor a sărit de la poziția de mediator dată de Constituție la cea de judecător suprem cu de la sine atribuție. Omule, ce să inițiezi tu în ianuarie? Ce referendum cu o singură întrebare, adică asta, dacă “CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?” Și ca să ne fie clar, mai zice Nicușor Dan-șef de clan, dacă haștagiștii din interiorul magistraturii răspund că CSM nu reprezintă interesul public, ci pe cel al breslei, atunci CSM va pleca de urgență! Ceee? Cum???? Ți-au sărit prea multe artificii din cap, stimabile Președinte, nu ești în măsura și postura de a iniția așa ceva! Doi la mână, ți-ai depășit încă o dată, și gravisim, atribuțiile conferite de Constituție. Poate nu înțelegi prea bine rolul Președintelui și rolul CSM. Mai citește o dată. De două, de trei ori, poate în franceză înțelegi mai bine!

Consiliul Superior al Magistraturii este un organ autonom bine reglementat în Legea fundamentală. Are drept scop protejarea sistemului judiciar de influențele externe și garantează imparțialitatea actului de justiție. Este însuși garantul independenței Justiiei. Dacă vor să-și revoce alesul din CSM pe care l-au votat ca membru, magistrații judecători sau procurori pot face asta prin pârghiile lor, adunările generale.

Așa că, domnule Președinte, mai ușor cu pianul pe scări….Doar proștii și neaveniții cred în bunele intenții lansate de la Cotroceni. Iar faza cu magistrații care se pitesc prin benzinării de frică să nu li se întâmple ceva dacă vin să plângă-n poala ta este doar o dezinformare bine gândită pentru a avea scuza că s-au prezentat prea puțini (20) din lista de mulți când a sunat el goarna cu alinierea la Palat. Nimic altceva. Nu cred o iotă din această pledoarie. Fără probe e egală cu zero. Vrem să citim și noi paginile alea , două mii, de zici că le-ai primit. Că e de interes public!

Pe domnul Președinte îl stimulează altceva. Planul mizerabil de a ataca frontal Justiția, prin demolarea CSM, ca pe urmă cărțile să fie rânduite cum vrea el, magicianul. Matematic. Ai noștri ca brazii în frunte, ai lor pe caldarâm sau pe eșafod, cum o fi mai bine pentru revenirea la ghilotina koveșistă. Că tot e Kovesi cap de listă întru sprjinirea “reformei” în Justiție. De fapt, se dorește reformatarea Justiției cu toate actualizările venite din partea haștagului în robă și a ONG-urilor fâlfâitoare de pălmuțe galbene.

În esență, România trăiește momente critice. Suntem la răscruce de vânturi. Pilonii țării se clatină și instituțiile sunt în disoluție. De ce? Să mulțumim parlamentarilor care, de-a lungul timpului au gândit multe legi cu picioarele și Executivului, că de multe ori și de mulți ani încoace, a condus prin tot felul de ordonanțe de urgență puturoase! Să mulțumim și cetățenilor care i-au votat, că acum culeg ceea ce au semănat! Și pe morții și răniții din decembrie 1989 să-i rugăm să ne ierte! Și să facem ceva pentru ca haosul să nu ne aducă înapoi la statutul de prizonieri ai unor ideologii distrugătoare de libertăți! Să ne rugăm!

Crăciun fericit!

