Hoții au furat o conductă de irigații în Oltenia. Au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a o dezgropa

Fermierii din Sahara Olteniei au primit o altă lovitură, după seceta din vara. Hoții au reușit să distrugă o parte din rețeaua de irigații, care nu era funcțională, dar care putea să-i ajute pe fermieri să irige plantațiile din zonă.

În localitate, este în lucru un proiect de reabilitare a sistemului de irigații, iar conductele noi puteau fi conectate la cele vechi astfel încât apa să ajungă în toate zonele de interes.

Conducta furată se afla chiar în mijlocul unor plantații de puieți de salcâm.

„În primul rând, au distrus o rețea de irigații și au furat sute de metri de conductă subterană, aparținând OUAI Călărași, îngropată la circa doi metri în pământ.

Dacă până acum spuneam ca nu mai exista sistemul și ca această conductă există riscul să nu mai fie folosită, de data aceasta se știe că sunt în execuție proiecte de construcție a unor stații de pompare, conductele cele noi putând fi conectate la sistemul vechi, după finalizarea proiectului, pentru a transporta apa în punctele de interes. Numai în acest loc, anul trecut, seceta a calamitat mii de puieți de salcâm, fiind nevoie de intervenții de zeci de mii de euro, pentru replantare„, spune primarul din Călărași, Sorin Sandu.

Furtul a fost depistat atunci când s-au replantat alți puieți în locul celor afectați de secetă.

Hoții au săpat cu cazmale la o adâncime de aproape 2 metri în pământ și au furat conducta pe aproape doi kilometri.

Șanțul făcut de hoți poate fi acoperit doar manual, potrivit autorităților, deoarece nu se poate interveni cu utilaje printre rândurile de puieți. Costurile acestei operațiuni ar putea ajunge la 100.000 de euro. Furtul conductei afectează două asociații importante de fermieri din comună.

Polițiștii s-au autosesizat cu privire la cele întâmplate. Oamenii legii au făcut măsurători la fața locului, fiind deschisă o anchetă pentru furt, urmând să fie identificați și pedepsiți și autorii.

