21 dec. 2025, 20:28, Actualitate
CSM îi transmite oficial președintelui Nicușor Dan că nu poate face referendum în magistratură, pentru că ar încălca legea fundamentală a României: „Referendumul în magistratură nu este prevăzut de Constituție”
Referendumul anunțat astăzi de președintele Nicușor Dan în interiorul magistraturii – nu este prevăzut de Constituție. Ceea ce înseamnă că inițiativa prezidențială se plasează în afara oricărui cadru legal, constituțional. O spune chiar CSM, într-un comunicat oficial în această seară.

Comunicat Secția de Judecători a CSM

Secția pentru Judecători a CSM susține că „a luat act de declarațiile Președintelui României, domnul Nicușor Dan, formulate în cursul zilei și subliniază că exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României

CSM: Referendumul propus de Președintele României NU este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii

Referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice.

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești.  

România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate.

Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene.

Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat„, anunță CSM.

Gândul a publicat după anunțul președintelui României articolele din Constituție care nu-i dau dreptul șefului statului să declanșeze un referendum în interiorul unei alte puteri constituționale.

Potrivit legii fundamentale, președintele României, oricare ar fi el, poate declanșa referendumuri, însă numai populare, numai cu acordul Parlamentului, dar cu participarea tuturor cetățenilor. Și numai pe teme de interes național.

Are.90 din Constituție spune clar că Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional”.

Constituția: CSM este garantul independenței Justiției, iar președintele doar prezidează ședințele

În plus, are 133 din Constituție, declară Consiliul Superior al Magistraturii chiar garantul independenței Justiției. Potrivit alin 6 din același articol, Nicușor Dan poate doar  prezida ședințele CSM (lucru pe care nu l-a făcut până acum) și doar atât.

Ce a spus Nicușor Dan: „Dacă CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”

„Față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme. Dar dacă însă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a spus Nicușor Dan în declarația de presă de la Palatul Cotroceni, înainte de întâlnirea de mâine cu magistrații”.

Nicușor Dan ar vrea să trimită hârtii cu antetul Administrației Prezidențiale la adresa fiecărui magistrat

Potrivit unor surse, președintele Nicușor Dan nu are încă o idee clară despre cum poate declanșa legal un referendum în interiorul magistraturii. Șeful statului se gândește să trimită o hârtie acasă fiecărui magistrat în parte, cu antetul Administrației Prezidențiale, în care să întrebe persoanele care lucrează în sistemul judiciar dacă sunt sau nu de acord cu actualul CSM.

În rest, Nicușor Dan insistă pentru schimbări în fruntea magistraturii. El susține că s-a întâlnit cu șefa ÎCCJ, Lia Savonea dar și cu șefii pachetelor, dar nu a fost mulțumit de răspunsurile/ atitudinile acestora.

Cele mai noi