Ce i-au scris magistrații revoltați lui Nicușor Dan: „Suntem în teroare/ La CAB s-a instaurat frica/ Sub apartenența legalității se întâmplă lucruri grave”

21 dec. 2025, 17:09, Știri politice
După apelul lansat săptămâna trecută de Nicușor Dan, prin care le-a cerut magistraților să îi trimită, anonim sau asumat, relatări despre problemele din sistemul de Justiție, a fost publicată sinteza acestora. Luni urmează o discuție la Cotroceni, anunțată ca fiind „fără limită de timp”. Ce au scris însă magistrații ridică semne serioase de întrebare despre cum funcționează, în realitate, sistemul. Regăsim în sinteză citate precum: „Suntem în teroare”, „Președinții de secții sunt mici Dumnezei”, „Suntem amenințați cu Inspecția Judiciară”.

Favoruri, delegări și „mici Dumnezei”

Una dintre cele mai des întâlnite plângeri se referă la delegări și detașări. Magistrații vorbesc despre un mecanism folosit ca monedă de schimb: recompensă pentru cei „cuminți” și instrument de îndepărtare pentru cei incomozi.

Colegiile de conducere practic nu mai există”, scrie un magistrat. Alții spun direct că președinții, vicepreședinții și șefii de secție au ajuns „mici Dumnezei”.

Sunt invocate și exemple concrete: delegări aprobate în perioade de interdicție, judecători plecați de la instanțe deja sufocate, cu dosare rămase în pronunțare și cu un deficit de personal care ajunge la 60%. Potrivit mesajelor, delegarea e preferată tocmai pentru că „este complet lipsită de transparență” și permite ocolirea regulilor privind transferurile.

Promovări „cu dedicație”

Magistrații reclamă și situații în care judecători sunt detașați de ani de zile la CSM, promovări considerate „dubioase” la Curtea de Apel București și numiri de șefi de secție fără ca aceștia să fi lucrat efectiv în instanțele respective. Percepția generală: cariera nu depinde doar de competență, ci și de cine te susține.

Frica a devenit regulă în sistemul de Justiție

Poate cea mai gravă problemă descrisă este atmosfera de frică. „Suntem amenințați cu Inspecția Judiciară”, „la CAB s-a instaurat frica”, „nu te înscrii la concurs dacă nu ai chemare”, spun magistrații.

Cei considerați „neagreați” ar fi descurajați sau eliminați din competiții, iar mesajele transmise în ședințe sunt directe: „nu avem ce să le facem”, „sunt intangibili”. Unii vorbesc despre „ședințe de supunere și denigrare”, alții despre indicații clare pe anumite tipuri de dosare. „Totul funcționează pe principiul recompensă și pedeapsă”, rezumă unul dintre răspunsuri.

Dosare mutate, presiuni informale

Din relatări reiese și existența unor mecanisme informale de influență, mult mai dure decât cele vizibile din exterior. Magistrații povestesc cum dosare sensibile, cu persoane influente, sunt luate fără explicații și trimise către parchete superioare, pentru ca, după câteva luni, să fie clasate.

Orice urmă de nesupunere poate duce oricând la retragerea delegării”, avertizează un magistrat. Este menționată și o relatare indirectă despre un telefon atribuit unui membru CSM, cu mesaj de tip condiționare, „dacă vei fi cuminte”, în cadrul unei proceduri care viza cariera unui judecător.

Inspecția Judiciară este văzută ca sperietoare

Inspecția Judiciară apare constant în aceste mesaje ca o sursă de teamă, nu ca un mecanism de corecție. „Este percepută ca un mijloc de presiune”, „un instrument de reducere la tăcere a magistraților incomozi”, se arată în mai multe răspunsuri. Imaginea care se conturează este cea a unei instituții autoritare, care inspiră frică și disciplinare, nu încredere.

„Sub aparența legalității se întâmplă lucruri grave”

Sunt criticate și evaluările profesionale, considerate discreționare și dependente de ierarhia instanțelor. „Independența judecătorului nu e amenințată doar din exterior, ci chiar din interiorul sistemului”, avertizează unul dintre magistrați.

Poate cea mai puternică frază din toate mesajele primite este și cea mai simplă: „Să înțelegeți că sub aparența legalității se întâmplă lucruri grave”.

Nicușor Dan anunță un Referendum în Corpul magistraților

Nicușor Dan a anunțat că, pentru a clarifica acestor aspecte, va organiza în ianuarie un Referendum în cadrul Corpului Magistraților, în cadrul căreia va exista o singură întrebare esențială: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

„Dacă magistrații vor decide că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative și tot ceea ce am planificat. Dar dacă, însă, magistrații în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență.”, a spus președintele.

