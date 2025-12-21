Ciucu l-a informat pe Bolojan cu privire la situaţia financiară a PMB. Primarul Capitalei vrea o reformă a finanțării locale

Situația financiară a Capitalei a ajuns un subiect de urgență la Palatul Victoria. În cursul serii de duminică, primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de finanțe Alexandru Nazare pentru a discuta despre starea gravă a bugetului municipal. Municipiul se confruntă cu un risc real de blocaj financiar, cu peste 2 miliarde de lei care lipsesc din bugetul orașului, potrivit declarațiilor edilului.

Ce au discutat liderii la Guvern?

În cadrul întâlnirii cu premierul și ministrul de finanțe, sprijinul guvernamental pentru a evita intrarea în incapacitate de plată a unor societăți municipale a fost un punct central. Una dintre concluziile la care s-a ajuns este posibilitatea de a crea un spațiu financiar pentru un împrumut pe termen scurt, menit să acopere nevoile urgente, în special în cazul Termoenergetica, care riscă să nu își poată plăti angajații sau furnizorii în ianuarie 2026.

De asemenea, s-a discutat posibilitatea ca Primăria Capitalei să preia compania Elcen, un proces care ar urma să se desfășoare anul viitor, dar cât mai rapid. În plus, primarul a pus accentul pe necesitatea unei reforme a finanțării locale, astfel încât Bucureștiul să beneficieze de o alocare “corectă” începând cu bugetul pentru anul 2026.

Ce anume stă la baza crizei bugetare?

Primarul Ciucu a explicat că Primăria Capitalei se află într-o situație critică ca urmare a unor decizii luate în ultimii ani, care au redus semnificativ veniturile disponibile. El a subliniat faptul că sume importante din impozitul pe venit care ar fi trebuit să ajungă la București nu au fost redistribuite, fiind folosite în alte părți ale bugetului de stat.

Această diminuare a resurselor financiare a coincis cu cheltuieli majore pe care municipalitatea trebuie să le susțină, cum ar fi transportul public și termoficarea, ale căror costuri pun presiune din ce în ce mai mare asupra bugetului general. În opinia primarului, modul de repartizare a cotelor bugetare nu reflectă responsabilitățile reale ale Primăriei Capitalei.

Pentru a ilustra amploarea problemelor, Ciucu a menționat că datoria STB către ANAF se apropie de 1,4 miliarde de lei, în timp ce cifra de afaceri a societății este comparabilă cu bugetul întregului oraș Brașov.

„Mi se pare incredibil!”, a spus el, arătând cât de dezechilibrată este situația.

Ciucu: „Nu vreau să aștept doar soluții de la Guvern”

La finalul postării sale pe rețelele de socializare, Ciprian Ciucu a transmis că, deși dialogul cu Guvernul este esențial, nu se va baza exclusiv pe ajutorul central. El a promis că vor urma reforme la nivelul administrativ al Primăriei Capitalei, cu scopul de a aduce ordine financiară și de a asigura un echilibru bugetar pe termen lung.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ciprian Ciucu, îngrozit de situația finaciară de la Primărie, în prima zi de mandat. A ajuns să-i dea dreptate lui N. Dan:„Referendumul trebuie să se întâmple”

Ciprian Ciucu își depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei. Anunțul a fost făcut cu doar patru ore înainte de ceremonie