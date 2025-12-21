Prima pagină » Actualitate » Elena Iordache, fost președinte al Asociației Procurorilor din România: „Eu cred că e o glumă. Nu cred că cine a vorbit era președintele țării mele”

21 dec. 2025, 17:42, Actualitate
Elena Iordache a reacționat, pentru Gândul, după ce Nicușor Dan a anunțat că inițiază, în premieră, referendum în magistratură. Fostul președinte al Asociației Procurorilor din România susține că șeful statului nu face diferența între un referendum și o consultare, pe care președintele României ar putea să o facă, însă și aceasta s-ar putea realiza doar printr-o solicitare adresată CSM. Elena Iordache a menționat că ”pentru desființarea CSM, ar fi necesară revizuirea Constituției, iar un referendum pentru revizuirea Constituției nu poate fi declanșat de președinte”. 

În primul rând, președintele nu face diferența, sau nu știe, ce este un referendum, vs consultare. Legea nr. 3/2000 definește și reglementează procedura referendumului. Președintele poate stabili, doar după consultarea Parlamentului, prin decret, desfășurarea unui referendum pe probleme de interes național, acestea fiind limitativ enumerate în aceeași lege. În al doilea rând, la art. 133 din Constituție este reglementată instituția CSM. În al treilea rând, președintele poate participa la ședințele plenului CSM, în virtutea rolului său constituțional de mediator. Nu le prezidează, ci doar participă și poate, eventual, prezenta rapoarte privind activitatea justiției”, a declarata Elena Iordache, pentru Gândul.

Elena Iordache: ”Refuz să cred că cel care a vorbit era președintele țării mele”

Fostul președinte al Asociației Procurorilor din România a precizat că declarațiile făcute de Nicușor Dan sunt absurde și că șeful statului nu poate declanșa un referendum al magistraților. Elena Iordache susține că pentru desființarea CSM ar fi necesară revizuirea Constituției, iar un referendum pentru revizuirea Constituției nu poate fi declanșat de președinte.

”Așadar, președintele poate transmite rugăminte ca, prin adunările generale pe care CSM le poate convoca, să se solicite opinia asupra unor chestiuni ce țin de activitatea CSM. Însă a declanșa, ca președinte, un așa-zis „referendum cu magistrații”, pentru a-i întreba dacă CSM este sau nu o instituție de interes public, este pur și simplu uluitor. Mai mult, pentru desființarea CSM ar fi necesară revizuirea Constituției, iar un referendum pentru revizuirea Constituției nu poate fi declanșat de președinte. Comentariul asupra declarațiilor președintelui pe acest subiect ar putea fi mult mai amplu. Am văzut acum înregistrarea respectivei declarații și, sincer, tind să cred că este o glumă. Refuz să cred că cel care a vorbit era președintele țării mele.

Nu poți declanșa un referendum pentru a consulta o categorie profesională, chiar dacă magistrații fac parte din populația țării.

În fine, o asemenea gogomănie ar necesita mult timp pentru a fi analizată cuvânt cu cuvânt. Probabil președintelui i s-a părut mai interesant să folosească termenul de „referendum” în loc de „consultare”, deși și aceasta s-ar putea realiza doar printr-o solicitare adresată CSM de a organiza adunări generale”, a încheiat Elena Iordache.

