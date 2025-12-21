Prima pagină » Știri politice » AUR îl acuză pe Nicușor Dan de intervenție politică în Justiție și vrea sesizarea CCR pentru încălcarea principiului separației puterilor în stat

21 dec. 2025, 18:55, Știri politice
AUR cere instituțiilor abilitate să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) și susține că există un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României, Nicușor Dan, și puterea judecătorească. Motivul este referendumul pe care președintele vrea să îl facă în rândul magistraților. 

Potrivit partidului, șeful statului nu respectă Constituția și legile și alege să intervină direct în sistemul de justiție. AUR critică anunțul președintelui legat de organizarea unui referendum în interiorul corpului magistraților, pe care îl consideră o nouă interferență gravă a politicului în justiție.

AUR solicită CSM să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separației puterilor în stat

„Președintele Nicușor Dan nu ține cont de Constituție, de legi și alege să intervină brutal în sistemul de justiție din România. Anunțul făcut de acesta privind organizarea unui așa-zis referendum în interiorul corpului magistraților reprezintă o nouă și gravă interferență a politicului în justiție.

A spune public că, în funcție de un vot intern, Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență este o amenințare directă la adresa independenței puterii judecătorești. Aceasta nu este o opinie politică, ci un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României și puterea judecătorească.

Într-un stat de drept, asemenea conflicte sunt soluționate de Curtea Constituțională a României, care are obligația de a apăra principiul separației puterilor în stat.

În acest sens, AUR solicită preşedinţilor celor două Camere, primului-ministru și preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separației puterilor în stat.

Conflictul este unul direct și cât se poate de evident între Președintele României și puterea judecătorească, iar aceste instituții au dreptul, conform Constituției, de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la conflictele juridice de ordine constituțională dintre autoritățile publice.” , se arată în comunicatul de presă al partidului.

Formațiunea atrage atenția asupra declarațiilor publice ale lui Nicușor Dan, care a afirmat că, în funcție de rezultatul unui vot intern, Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să plece de urgență. În opinia AUR, aceste afirmații reprezintă o amenințare directă la adresa independenței puterii judecătorești.

Reprezentanții partidului subliniază că situația nu ține de o simplă opinie politică, ci de un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României și sistemul judiciar. Într-un stat de drept, astfel de conflicte intră în competența Curții Constituționale, instituție care are rolul de a apăra principiul separației puterilor în stat.

