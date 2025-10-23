Nicuşor Dan este prezent, joi, la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles. Pe agenda evenimentului sunt inserate discuţii legate de situaţiile din zonele în care există conflict armat.

Temele principale de discuţie, de pe agenda Consiliului Europei, rămân situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova.

Preşedintele a participat, miercuri, la cina de lucru organizată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu preşedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în contextul Summitului instituţional UE – Egipt.

În acelaşi timp, la Bruxelles, va avea loc şi Summitul Euro în format extins. Pe agenda de lucru se află situaţia economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică şi Monetară şi euro digital.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion

Olimpicul Nicuşor Dan a greşit calculele. Preşedintele matematician crede că 65+15=70