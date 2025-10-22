Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion

Președintele Nicușor Dan a plecat miercuri, 22 octombrie, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, care va avea loc joi. Alături de președinte se află Marius Lazurca, numit consilier prezidențial pe politică externă.

„În drum spre Bruxelles, la o nouă reuniune a Consiliului European”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele României, Nicușor Dan, participă, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE. Şeful statului a fost invitat şi la cina de lucru organizată de Preşedintele Consiliului European, António Costa, cu Preşedintele Republicii Arabe Egipt.

„Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie: Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea Uniunii şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova”, transmiste Administrația Prezidențială.

Totodată, Preşedintele României va participa în data de 22 octombrie la cina de lucru organizată de Preşedintele Consiliului European, António Costa, cu Preşedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt.

Foto: Facebook / Nicușor Dan

