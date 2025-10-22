Olimpicul Nicuşor Dan a greşit calculele. Preşedintele matematician crede că 65+15=70

Au sunat de la Sorbona. Își vor olimpicul înapoi. Nicușor Dan revoluționează aritmetica. Preşedintele matematician a demonstrat ÎN DIRECT, la oră de maximă audiență, că 65+15=70.



Doctor în matematică, greșeală de clasa pregătitoare

Invitat la Antena 1, Nicușor Dan a fost confruntat cu un sondaj care arăta lipsa de încredere a românilor în președintele țării.

„Încrederea în președinte, 65% – NU, 15% – DA.”, i-a arătat Alessandra Stoicescu.

65 din 100 de români nu au încredere în Nicușor Dan. „Restul” de 45 încă îl creditează

Dacă în alte circumstanțe, șeful statului pare nesigur pe el, de data aceasta, cu siguranța expertului în matematică, Nicușor Dan a dat o altă interpretare procentelor. Și aritmeticii în general.

„Eu mă uit la cei 30% care nu sunt nici DA nici NU și sunt oameni care încă creditează președintele. Asta e interpretarea mea, care așteaptă să vadă care sunt rezultatele președintelui în luptele cu care se confruntă: corupția, instituții, economie, chiar, justiție…”

Doar că „felia de pizza” din graficul prezentat care arăta românii care NU ȘTIU dacă au sau nu încredere în președinte, nu este de 30%. Ci de 20%.

De ce nu l-a corectat nimeni?

Când ai în față un dublu medaliat cu aur la Olimpiada Internațională, nici nu-ți poți imagina că acesta va greși un calcul simplu de aritmetică. Alessandra Stoicescu nu l-a corectat pe șeful statului și a trecut repede la întrebarea următoare.

În anii de liceu, Nicușor Dan a reprezentat România la Olimpiada Internațională de Matematică. El a câștigat două medalii de aur, în 1987 și 1988. Doctor în matematică la Sorbona, Nicușor Dan a încurcat calculele simple în direct la Observator.

