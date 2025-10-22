Olimpicul Nicuşor Dan a greşit calculele. Preşedintele matematician crede că 65+15=70

Au sunat de la Sorbona. Își vor olimpicul înapoi. Nicușor Dan revoluționează aritmetica. Preşedintele matematician a demonstrat ÎN DIRECT, la oră de maximă audiență, că 65+15=70.
Invitat la Antena 1, Nicușor Dan a fost confruntat cu un sondaj care arăta lipsa de încredere a românilor în președintele țării.
„Încrederea în președinte, 65% – NU, 15% – DA.”, i-a arătat Alessandra Stoicescu.
Dacă în alte circumstanțe, șeful statului pare nesigur pe el, de data aceasta, cu siguranța expertului în matematică, Nicușor Dan a dat o altă interpretare procentelor. Și aritmeticii în general.
„Eu mă uit la cei 30% care nu sunt nici DA nici NU și sunt oameni care încă creditează președintele. Asta e interpretarea mea, care așteaptă să vadă care sunt rezultatele președintelui în luptele cu care se confruntă: corupția, instituții, economie, chiar, justiție…”
Doar că „felia de pizza” din graficul prezentat care arăta românii care NU ȘTIU dacă au sau nu încredere în președinte, nu este de 30%. Ci de 20%.
Când ai în față un dublu medaliat cu aur la Olimpiada Internațională, nici nu-ți poți imagina că acesta va greși un calcul simplu de aritmetică. Alessandra Stoicescu nu l-a corectat pe șeful statului și a trecut repede la întrebarea următoare.
În anii de liceu, Nicușor Dan a reprezentat România la Olimpiada Internațională de Matematică. El a câștigat două medalii de aur, în 1987 și 1988. Doctor în matematică la Sorbona, Nicușor Dan a încurcat calculele simple în direct la Observator.
