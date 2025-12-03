Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan: „Evident că serviciile de informații știau cine e Georgescu, dar nu au detectat infrastructura din spate care l-a dus la 22%”

Nicușor Dan: „Evident că serviciile de informații știau cine e Georgescu, dar nu au detectat infrastructura din spate care l-a dus la 22%”

03 dec. 2025, 15:41

La un an distanță de la anularea alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan oferă o explicație surprinzătoare despre rolul serviciilor de informații în ascensiunea fulgerătoare a lui Călin Georgescu. Într-un interviu pentru Epoch Times, șeful statului spune că instituțiile știau foarte bine cine este candidatul suveranist, dar nu au anticipat rețeaua de comunicare care l-a propulsat la peste 22% în doar două săptămâni. 

Întrebat direct dacă serviciile au știut sau nu despre riscurile reprezentate de Georgescu – după ce declarațiile unui fost șef al Comisiei SRI s-au bătut cap în cap – Nicușor Dan a răspuns fără echivoc.

„Evident că serviciile știau cine e Călin Georgescu. Știau și de afinitățile pe care le are,” a declarat Nicușor Dan. 

Totuși, președintele spune că serviciile nu au anticipat mecanismul care a transformat un candidat marginal într-o amenințare electorală reală.

„Nu au prevăzut. Oameni de profilul lui Georgescu, găsești câțiva zeci. Ceea ce nu au reușit să detecteze a fost faptul că există o puternică infrastructură de comunicare în spate care să poată să ducă un candidat în două săptămâni de la 3-4 procente la 22%. Dar îl aveau pe radar, asta e cert.”

 

Cele mai noi