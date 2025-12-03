Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan îl apără pe Moșteanu în scandalul diplomelor: „Sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă”

Nicușor Dan îl apără pe Moșteanu în scandalul diplomelor: „Sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă”

03 dec. 2025, 15:02, Știri politice

Președintele României, Nicușor Dan, îl apără pe ministrul demisionar, Ionuț Moșteanu, în scandalul diplomelor. Nicușor recunoaște că a vorbit cu Moșteanu înainte ca acesta să plece din funcție, și i-ar fi spus că decizia se află la el. Totuși, președintele spune că „spațiul public” exagerează atunci vând vine vorba de a blama anumiți miniștri pentru lucruri pe care le-au făcut. În schimb, crede că „sute de milioane de euro (n.r. furați) e mai corupt decât o diplomă”.

Am vorbit cu domnul Moșteanu și i-am spus că decizia este la domnia sa. Ca o observație generală, intensitatea cu care în spațiul public se blamează anumite fapte, nu e niciodată proporțională cu faptele”, spune Nicușor Dan.

Întrebat dacă a vrut să spună că problemele din CV-ul lui Moșteanu nu erau atât de grave încât să ducă la o demisie, președintele Nicușor Dan a declarat:

Eu ca persoană fizică spun de vreo 5 ani de zile că prin PUZ-urile de sector de la București  s-au favorizat persoane fizice și juridice cu sute de milioane sau chiar miliarde de euro. Cred că sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă și totuși în spațiul public ceea ce am spus eu, nu e deloc atât de inflamat.

Întrebat dacă România se află în pericol, având în vedere că avem un război la graniță, dar ne lipsește un ministru al Apărării, președintele spune că „nu e niciun pericol”.

„Este un ministru responsabil care se ocupă cu… chiar am avut o discuție pe o poziție pe care România s-o aibă în structurile europene, o poziție pe economie și mi s-a spus că ministrul este la Apărare pentru că chiar se ocupă… Deci nu, nu e niciun pericol, se mai întâmplă în democrație miniștrii să plece, durează 10 zile, 15 zile, vine un alt ministru și preia”, a explicat Nicușor Dan.

1 Decembrie 2025, ziua în care „România Onestă” a sfidat „România Reală.” În timp ce la Cotroceni a curs șampania, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă. Sociolog: „Ne-a arătat exact această divizare a societății”

Scandalos! Nicușor Dan joacă într-un clip electoral alături de Cătălin Drulă. Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în Palatul Cotroceni. Președintele și candidatul USR îi atacă pe Baluță și Ciucu

