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Traficul feroviar spre și dinspre Aeroportul Henri Coandă a fost blocat 4 ore. Un tren privat a rămas imobilizat pe șine

Traficul feroviar spre și dinspre Aeroportul Henri Coandă a fost blocat 4 ore. Un tren privat a rămas imobilizat pe șine
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În noaptea de duminică spre luni, 6 spre 7 septembrie 2026, traficul feroviar spre și dinspre Aeroportul Henri Coandă a fost blocat timp de 4 ore. Un tren privat a rămas imobilizat pe șine, după ce automotorul s-a defectat.

Trenul R-E 10120, operat de TransFeroviar Grup, s-a defectat duminică seară, la 21:55, între Terminalul Aeroport Henri Coandă și Punctul de Oprire Patinoar. Circulația pe tronson a fost blocată, iar operatorul a solicitat un automotor de ajutor.

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Traficul feroviar spre și dinspre Aeroportul Henri Coandă a fost blocat 4 ore. Un tren privat a rămas imobilizat pe șine

Traficul feroviar spre și dinspre Aeroportul Henri Coandă a fost blocat 4 ore. Un tren privat a rămas imobilizat pe șine. Foto: Shutterstock

Traficul feroviar spre și dinspre Aeroportul Henri Coandă a fost blocat 4 ore

Automotorul de ajutor a ajuns la trenul defect, însă cele două vehicule nu au putut fi cuplate. Operațiunea a fost blocată de o problemă tehnică de recunoaștere și cuplare. CFR SA a analizat soluțiile pentru retragerea trenului și eliberarea liniei. Circulația spre și dinspre Aeroportul Henri Coandă a fost reluată luni, la 01:50, după retragerea trenului defect.

”Sunt analizate măsurile tehnice şi operative necesare pentru retragerea trenului imobilizat şi eliberarea liniei”, se arăta în mesajul CFR S.A.

Circulația a fost reluată

Circulația spre și dinspre Aeroportul Henri Coandă a fost reluată luni, la 01:50, după retragerea trenului defect, a anunțat dimineață CFR S.A.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, la ora 01:50, circulația feroviară spre și dinspre Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost deblocată, după retragerea trenului R-E 10120, operat de TransFeroviar Grup S.A., rămas imobilizat între Terminal Aeroport Henri Coandă și Punctul de Oprire Patinoar. Linia a fost eliberată, iar circulația trenurilor a fost reluată în condiții de siguranță”, a transmis CFR S.A.

Cinci trenuri de pe linia de aeroport au acumulat, pe 6 septembrie, peste 1.000 de minute de întârziere. Duminică au fost raportate alte patru incidente pe calea ferată. O locomotivă a luat foc la Buftea, circulația a fost oprită din cauza unui incendiu de vegetație pe Magistrala 100, iar doi copaci au căzut pe liniile de cale ferată din județul Timiș, provocând noi blocaje, arată Club Feroviar.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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