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A fost emis un nou mesaj Ro-Alert în județul Tulcea. Oamenii au fost îndemnați să se adăpostească

A fost emis un nou mesaj Ro-Alert în județul Tulcea. Oamenii au fost îndemnați să se adăpostească
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În cursul dimineții de luni, 7 septembrie 2026, a fost emis un nou mesaj Ro-Alert în județul Tulcea. Oamenii au fost îndemnați să se adăpostească, să se îndepărteze de geamuri și să rămână în interior. 

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit luni dimineață, 7 septembrie, un nou mesaj Ro-Alert. Autoritățile i-au avertizat asupra posibilității căderii unor drone sau fragmente ale acestora, pe fondul războiului din Ucraina. Oamenii au fost îndemnați să se adăpostească pentru următoarele 90 de minute.

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O dronă

O dronă

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori”, se precizează în mesajul Ro-Alert, arată Stiripesurse.ro.

În 2026, numărul mesajelor Ro-Alert transmise în județul Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, a depășit totalul alertelor extreme emise în România din același motiv în perioada 2023-2025.

Atacuri la graniță

Vă reamintim că un alt mesaj Ro-Alert a fost transmis în acest weekend, în județul Tulcea. Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați din nou, după un atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de pe Dunăre. Ținta a fost punctul de frontieră Orlivka, aflat vizavi de Isaccea. Este al doilea atac asupra zonei într-o săptămână.

Radarele românești au detectat sâmbătă seară mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Armata a ridicat nivelul de alertă și a pregătit două avioane F-18 spaniole și un elicopter românesc, fără ca acestea să decoleze. La 00:10, a fost emis un mesaj Ro-Alert în nordul Tulcei. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian românesc.

În Ucraina, alertele aeriene au început la 22:53 în mai multe raioane de la graniță. La 23:31, autoritățile din Izmail au avertizat că dronele se îndreaptă spre Izmail și Reni. Nouă minute mai târziu, radarele românești au detectat ținte în apropierea frontierei. Autoritățile din Izmail au anunțat că Rusia a atacat infrastructura de frontieră, iar punctul de trecere Orlivka și-a suspendat activitatea, scrie Ora de Tulcea.

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