Reacții dure ale liderilor europeni după victoria AfD din Saxonia-Anhalt: „Este un moment grav pentru Europa”

Victoria AfD în Saxonia-Anhalt provoacă reacții dure în Europa. Parisul vorbește despre un „moment grav în UE”. Varșovia este și mai vehementă, mai ales cu politicienii polonezi care sărbătoresc „suveraniștilor” germani.

Victoria AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt începe să producă unde de șoc dincolo de granițele Germaniei. Franța avertizează asupra unui „moment grav în Europa” și cere apărarea valorilor democratice.

Reacția Parisului a venit prin Benjamin Haddad, ministrul francez responsabil pentru Europa, care a pus rezultatul scrutinului german într-un context mai larg, legat de viitorul politic al continentului.

„Este un moment grav în Europa să vedem extrema dreaptă câștigând alegerile regionale din Germania”, a scris Benjamin Haddad, ministrul francez responsabil pentru Europa, pe X.

Oficialul francez consideră că ascensiunea formațiunilor radicale nu poate fi combătută ignorând nemulțumirile care le alimentează electoral.

„Trebuie să ascultăm cu umilință furia, îngrijorările și temerile oamenilor și să le oferim un răspuns. Dar naționalismul și xenofobia nu vor fi niciodată o soluție”, a afirmat Benjamin Haddad.

Mesajul transmis de la Paris capătă o încărcătură aparte prin raportare la istoria Franței și Germaniei, două state care au trecut de la confruntările devastatoare ale secolului trecut la construirea unuia dintre principalele motoare politice ale integrării europene.

„Nu putem uita istoria noastră. Acesta este sensul alegerilor făcute de Franța și Germania”, a adăugat ministrul francez.

C’est un moment grave en Europe de voir l’extrême-droite l’emporter dans une élection régionale en Allemagne. Nous devons entendre avec humilité les colères, les inquiétudes, les peurs et y répondre. Mais le nationalisme et la xénophobie ne seront jamais une solution. Nous ne… — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) September 6, 2026

Haddad a îndemnat totodată la apărarea permanentă a „valorilor noastre democratice și proiectului european”, într-un moment în care rezultatul din Saxonia-Anhalt confirmă creșterea puternică a AfD în estul Germaniei.

Donald Tusk îi atacă dur pe cei care sărbătoresc victoria AfD

O reacție și mai dură a venit din Polonia. Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, a intervenit în dezbatere după ce succesul electoral al AfD a fost primit favorabil de reprezentanți sau simpatizanți ai unor formațiuni politice poloneze.

„În Polonia, doar idioții sau trădătorii s-ar putea bucura de triumful AfD în Germania. S-au adunat destui dintre ei în rândurile Konfederacji și PiS”, a scris Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, pe X.

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026

Reacția lui Tusk trebuie privită și prin prisma relației sensibile dintre Polonia și AfD.

Mai mulți politicieni ai formațiunii germane au provocat de-a lungul timpului controverse prin declarații privind trecutul Germaniei, identitatea națională sau relațiile cu statele vecine, în timp ce orientarea favorabilă Rusiei manifestată de părți importante ale AfD este privită cu profundă suspiciune la Varșovia.

Polonia se numără printre statele europene care au adoptat una dintre cele mai ferme poziții față de Rusia, pe fondul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind securitatea flancului estic al NATO.

Reacțiile de la Paris și Varșovia vin după rezultatul fără precedent obținut de AfD în Saxonia-Anhalt, unde formațiunea a ajuns la aproximativ 44% din voturi și a devansat categoric CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz.

Scorul este cel mai bun obținut vreodată de Alternativa pentru Germania într-un scrutin regional sau federal și a declanșat deja proteste în mai multe orașe germane.