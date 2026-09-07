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Centrala Nucleară de la Cernavodă vinde energie în avans, deși este închisă. Ce arată un raport înaintat Bursei de Valori București

Centrala Nucleară de la Cernavodă vinde energie în avans, deși este închisă. Ce arată un raport înaintat Bursei de Valori București
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Centrala Nucleară de la Cernavodă vinde energie în avans, deși este închisă. Nuclearelectrica a încheiat cu Engie un contract de peste 295 de milioane de lei pentru energie electrică, cu livrare începând din 1 ianuarie 2027. Contractul a fost raportat Bursei de Valori București. Vezi mai jos ce conține raportul.

Centrala Nucleară de la Cernavodă este în continuare oprită din cauza nivelului scăzut al Dunării, iar reluarea producției este estimată pentru 10 septembrie 2026. Seceta severă a dus Dunărea la un debit record de scăzut și a provocat, în această vară, cea mai gravă întrerupere a funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

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Contract de peste 295 de milioane de lei pentru energie electrică. Foto: Raport Bursa de Valori București

Centrala Nucleară de la Cernavodă vinde energie în avans, deși este închisă

Centrala Nucleară de la Cernavodă traversează cea mai lungă perioadă de oprire totală din cei 30 de ani de funcționare. Cu toate acestea, Nuclearelectrica a vândut în avans energie electrică de peste 295 de milioane de lei.

„În conformitate cu prevederile art. 234 alin.1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 SNN raportează încheierea în data de 02.09.2026 a unui act juridic a cărui valoare depășește, cumulat cu tranzacțiile încheiate anterior cu Societatea Engie Romania S.A., 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2025”, a transmis Nuclearelectrica, într-un raport înaintat Bursei de Valori București.

Contractul, în valoare de aproximativ 295,7 milioane de lei, se derulează pe tot parcursul anului 2027. Înțelegerile încheiate până acum între Nuclearelectrica și Engie depășesc 500 de milioane de lei.

Centrala Nucleară de la Cernavodă este complet oprită din 13 august, după oprirea Reactorului 1 pe 28 iulie. Este cea mai lungă oprire totală din cei 30 de ani de funcționare ai centralei. Reactorul ar putea fi repornit în jurul datei de 10 septembrie 2026, dacă debitul Dunării va permite. Însă centrala ar putea funcționa la capacitate maximă doar câteva săptămâni. Din 2027, Reactorul 1 va intra în retehnologizare și ar urma să fie oprit timp de 2 ani.

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