Poveste din Vaslui. Nea Vasile, de 67 de ani, doarme cu câinele, într-o căpiță de fân, după ce soția sa a cerut ordin de protecție împotriva lui

Nu puține sunt întâmplările de acest gen și, din păcate, România abundă de ele. Ultima vine din Vaslui, satul Popești, și îl are protagonist pe nea Vasile. La 67 de ani, el a ajuns să doarmă într-o căpiță de fân, cu câinile, pentru că baba sa a obținut un ordin de protecție împotriva lui.

După 43 de ani de conviețuire și cinci copii împreună, femeii i-a sărit țandăra, într-o bună zi, pe motivul că moșneagul nu a servit cu un pahar de țuică rudele ei, venite în vizită.

S-a făcut spre bărbat cu un cuțit, iar acesta spune că doar a parat lovitura cu o mătură, iar restul e folclor.

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Ordin de protecție pentru agresiune

Publicația vremeanoua.ro spune povestea lui Vasile Iorga, ajuns să doarmă într-un stog, împreună cu câinele, pentru că baba lui nu-l mai primește în casă. Femeia a obținut chiar un ordin judecătoresc, în care scrie negru pe alb că soțul ei nu se mai poate apropia de locuință timp de 30 de zile, la o distanță mai mică de 50 de metri.

„În urmă cu vreo trei săptămâni, mi-a spus că nu mai vrea să-mi poarte numele și i-am spus că numai prin divorț, la Judecătorie, se poate face acest lucru. Și, dacă tot vrea să divorțăm, să o facem amiabil, că avem 5 copii mari. Adică, să facem un fel de partaj. Când cu cearta, în curte era ea cu nora și o prietenă a nurorii mele. La un moment dat, a venit cineva și pe la mine și l-am servit cu un pahar cu țuică. Am vrut să le servesc și pe femei, dar numai prietena nurorii mele a acceptat să bea.

De aici a pornit scandalul. Că nu am vrut să umblu la un butoiaș de 3 litri cu țuică când a cerut sora ei. M-am apropiat de ea și am văzut că are în mână un cuțit cu care curăța un morcov. Când am ajuns mai aproape a aruncat morcovul și a început să țipe la mine să plec, gesticulând cu cuțitul. Nu știu dacă a vrut să mă lovească sau a fost altceva, dar a făcut un pas spre mine. M-am dat în spate și, cum aveam mătura cu care măturam terasa, am întors-o și am lovit-o o singură dată, cu coada. A sunat la Poliție și apoi m-am trezit cu ordinul de protecție”, povestește Vasile Iorga.

Cum a ajuns și fiul pe „lista neagră”

Femeia a mers chiar mai departe și a solicitat ordin de protecție și pentru fiul ei. Spune că îi ține partea tatălui, motiv pentru care nu mai are ce căuta în casa părintească nici el… deși acolo locuiește.

„E o prostie și nu am crezut că se va ajunge aici. Am încercat să vorbesc cu mama mea despre această situație, dar mi-a spus că luni va merge să depună cerere pentru un ordin de protecție și împotriva mea. I-am spus că ne face de râs. Suntem cinci frați, trei fete și doi băieți, și nu i-am făcut vreodată de râs aici în sat, să vină fetele cu burta la gură sau Poliția la poartă din cauza băieților, dar ne face ea de râs acum.

Acum, în loc să stau în casa părintească, locuiesc la un frate care are casă aici în sat, pentru că nu mă mai primește acasă. Iar eu am investit bani în casa părinților cu gândul că, la un moment dat, îmi va rămâne mie. Eu nici nu prea stau cu ei, timp de patru săptămâni sunt plecat la Sibiu, la muncă, și o săptămână vin și stau acasă. Lucrez fierărie acolo, o muncă grea, dar trebuie să-mi câștig existența.

Am mai împrumutat și 17.000 de euro din bancă și o mare parte din bani i-am folosit să aduc îmbunătățiri casei. I-am schimbat geamurile, am pus parchet…

Ambii sunt părinții mei și țin deopotrivă la amândoi, dar ce se întâmplă acum nu e normal”, spune Vlăduț Iorga, mezinul familiei.

„Au venit în abuz de putere”

La rândul ei, Doina Iorga se apără și afirmă că merge până în pânzele albe cu demersul ei. A pornit pe un drum – să-i izgonească din casă pe toți – și nu mai vrea să dea înapoi.

„De trei ori a venit Poliția la poarta mea, în anii din urmă, că m-a bătut. Țin minte că m-a bătut de 29 de ori. De atâtea ori țin eu minte și a mai umblat și cu femei, un milion de femei! Și nu vreau să-l las să intre în casă nici pe băiat pentru că așa mi-a spus Poliția, că nu are nimeni voie să intre. Au venit în abuz de putere toți”, își spune oful femeia.