Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă

Președintele României a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Inițial, Nicușor Dan l-a vrut șef la SIE și apoi a anunțat că se va ocupa de politica externă.

Potrivit Administrației Prezidențiale, „Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale”.

„Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: ‹Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională›”, după cum reiese din textul Decretului semnat vineri de președinte.

Marius Lazurca este un apropiat al lui Nicușor Dan, fost coleg de studii la Paris. Prima dată, Nicușor Dan a avut în vedere postul de șef al SIE, pentru Lazurca, însă s-a lovit de blocajul partidelor din coaliție.

