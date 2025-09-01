Nicușor Dan, întâlnire cu Manfred Weber la COTROCENI: „O Uniune Europeană sigură și stabilă, o economie competitivă”

VIDEO Bolojan a RESPINS propunerea PSD de eliminare a CASS pentru categoriile vulnerabile. Grindeanu, revoltat: „Sunt lucruri care țin de dreptate”
16:02
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni printr-o postare de Facebook că s-a întâlnit la Cotroceni cu Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE).
Nicușor Dan a avut astăzi, 1 septembrie 2025, la Palatul Cotroceni o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber.
„Îi mulțumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuție consistentă cu Președintele Partidului Popular European despre prioritățile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă și o economie competitivă. Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. Am exprimat, totodată, aprecierea mea pentru sprijinul constant pe care PPE îl acordă României,” a transmis Nicușor Dan.
Sursa foto: Facebook Nicușor Dan
AUTORUL RECOMANDĂ: