Nicușor Dan, întâlnire cu Manfred Weber la COTROCENI: „O Uniune Europeană sigură și stabilă, o economie competitivă”

„Îi mulțumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuție consistentă cu Președintele Partidului Popular European despre prioritățile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă și o economie competitivă. Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. Am exprimat, totodată, aprecierea mea pentru sprijinul constant pe care PPE îl acordă României,” a transmis Nicușor Dan.