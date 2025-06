Nicușor Dan, la 145 de ani de relații diplomatice România-SUA: Suntem pregătiți să colaborăm cu președintele TRUMP

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, sâmbătă, printr-o postare pe platforma X, un mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii a 145 de ani de relații diplomatice între România și Statele Unite ale Americii. El a precizat că România este pregătită să lucreze împreună cu președintele Donald Trump pentru a atinge întregul potențial al parteneriatului strategic cu SUA.

Statele Unite au stabilit relații diplomatice cu România la 14 iunie 1880, la nivel de agenţie diplomatică. Două luni mai târziu acestea au fost ridicate la nivel de legaţie. Relațiile diplomatice au fost întrerupte la 12 decembrie 1941, în contextul celui de-al doilea Război Mondial, şi au fost reluate la 7 februarie 1946, la nivel de legaţie.

Today we celebrate 145 years of diplomatic relations with our close ally, the USA.

As we reflect on this journey, we celebrate not only the many milestones of our cooperation, but the spirit of friendship that evolved into a robust Strategic Partnership.

